Водоём поделён на две части. Как на озере Лосвидо появилась «тропа Наполеона»?

Край сапфиров. Спасибо последнему леднику. На Городокщине сияет 162 озера. Одно из самых живописных и крупных – Лосвидо, рассказали в программе «Путевка BY». Его площадь – 12,5 километра, глубина – 22 метра. По одной легенде, давным-давно на берегу кто-то увидел лося, так и родилось красивое название. По другой, водилось много лосося. Сейчас здесь обитает 22 вида рыб и есть раки, что говорит о кристальной чистоте.

Место клевое во всех смыслах. Есть веревочный городок, байдарки, лодки, катамараны. Зимой можно ощутить местный экстрим на тюбингах и даже пофорсить на коньках. Здесь находится турбаза, где можно оздоровиться в соляной пещере и баньках. Притяженье круглый год. Что интересно, условно озеро поделено на две части. На малой – вода имеет темный цвет из-за родников и довольно холодная, на большой – прозрачная и более теплая. Водоразделом стала тропа. В народе ее окрестили Наполеоновской. Откуда пошло название Городка? Вот несколько версий – подробности здесь.