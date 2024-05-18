Водоём поделён на две части. Как на озере Лосвидо появилась «тропа Наполеона»?

Край сапфиров. Спасибо последнему леднику. На Городокщине сияет 162 озера. Одно из самых живописных и крупных – Лосвидо, рассказали в программе «Путевка BY». Его площадь – 12,5 километра, глубина – 22 метра.
По одной легенде, давным-давно на берегу кто-то увидел лося, так и родилось красивое название. По другой, водилось много лосося. Сейчас здесь обитает 22 вида рыб и есть раки, что говорит о кристальной чистоте.
Место клевое во всех смыслах. Есть веревочный городок, байдарки, лодки, катамараны. Зимой можно ощутить местный экстрим на тюбингах и даже пофорсить на коньках. Здесь находится турбаза, где можно оздоровиться в соляной пещере и баньках. Притяженье круглый год. Что интересно, условно озеро поделено на две части. На малой – вода имеет темный цвет из-за родников и довольно холодная, на большой – прозрачная и более теплая. Водоразделом стала тропа. В народе ее окрестили Наполеоновской.
Откуда пошло название Городка? Вот несколько версий – подробности здесь.
Любовь Коржова, экскурсовод туристского оздоровительного центра:
Сама природа создала эту возвышенность, а люди в разные века подсыпали дорогу, было очень удобно переходить с правого берега на левый, по этой дороге ездили на телегах, верхом на лошадях, проезжали на комбайне, на тракторах. В 1943 году по этой дороге семь танковых экипажей в ноябре перебрались с правого берега на левый, когда освобождали от фашистов. Потом дорога заросла, по ней теперь можно пройти только пешком.
Существует две легенды. По одной, якобы отступая из Москвы осенью 1812 года, Наполеон подошел к левому берегу озера Лосвидо и был разгневан водной преградой перед его солдатами. В гневе он приказал за одну ночь пересыпать озеро, французы шапками насыпали эту дорогу. Утром, когда пришли русские, здесь француза ни одного не оказалось.
По другой легенде, эту дорогу Наполеону показала нечистая сила, якобы взамен награбленного добра, которое было брошено в воду озеро Лосвидо.
Подробности в видео.