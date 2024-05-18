В Риме сильные дожди, в Москве без осадков. Прогноз погоды в Европе на неделю

Свежий климатический расклад по Европе рассказали в программе «Плюс-минус».

В столице Франции синоптики прогнозируют преимущественно ясную погоду с дождем. Столбик термометра в Париже достигнет отметки в 20 градусов. Жителей Австрии новый день встретит также солнечно, однако с дождем и грозами. В Вене воздух прогреется до +23 °С. Сильные дожди настигнут город Риме. При этом будет тепло – до +24 °С. В Мадриде ясно с переменной облачностью, там столбик термометра достигнет отметки в 22 градуса. Погода продолжит радовать белорусов.

В Болгарии погодная обстановка продолжает радовать, правда, вновь будет дополнена кратковременными осадками. В столице до 19 градусов в дневные часы. Ясное и малооблачное настроение небес ощутят в турецкой столице. В Анкаре +26 °С. Малооблачно и без осадков в Афинах, столбик термометра поднимется до +29 градусов.