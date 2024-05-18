В Риме сильные дожди, в Москве без осадков. Прогноз погоды в Европе на неделю

Свежий климатический расклад по Европе рассказали в программе «Плюс-минус».
Свежий климатический расклад по Европе рассказали в программе «Плюс-минус».
В столице Франции синоптики прогнозируют преимущественно ясную погоду с дождем. Столбик термометра в Париже достигнет отметки в 20 градусов. Жителей Австрии новый день встретит также солнечно, однако с дождем и грозами. В Вене воздух прогреется до +23 °С. Сильные дожди настигнут город Риме. При этом будет тепло – до +24 °С. В Мадриде ясно с переменной облачностью, там столбик термометра достигнет отметки в 22 градуса.
Погода продолжит радовать белорусов.
В Болгарии погодная обстановка продолжает радовать, правда, вновь будет дополнена кратковременными осадками. В столице до 19 градусов в дневные часы. Ясное и малооблачное настроение небес ощутят в турецкой столице. В Анкаре +26 °С. Малооблачно и без осадков в Афинах, столбик термометра поднимется до +29 градусов.
Перенесемся в Прибалтику. В Риге погода день пройдет в сопровождении дождей и грозовых раскатов. И до +21 °С в дневное время суток. До +22 °С в Вильнюсе. В городе ожидаются осадки. В Варшаве ясно и до +21 °С. Вопреки положительному настроению небес, город все-таки наведают дожди с грозами. Малооблачно и до 23 градусов в Киеве. В Москве +18 °С, погода обещает быть исключительно солнечной. Осадков в столице не ожидается.