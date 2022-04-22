«Водный транспорт вне конкуренции». Как судоходный канал на Полесье решает проблемы логистики?

Новости Беларуси. В Беларуси в 2022 году планируют построить свыше 4 миллионов квадратных метров жилья. Из них больше миллиона – с государственной поддержкой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Темпы строительства не снижаются во всех регионах. Так, почти в 130-тысячном Пинске приступили к закладке нового микрорайона. Для снижения издержек используют судоходство и свыше 90 % белорусских стройматериалов.