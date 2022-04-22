«Водный транспорт вне конкуренции». Как судоходный канал на Полесье решает проблемы логистики?
Новости Беларуси. В Беларуси в 2022 году планируют построить свыше 4 миллионов квадратных метров жилья. Из них больше миллиона – с государственной поддержкой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Темпы строительства не снижаются во всех регионах. Так, почти в 130-тысячном Пинске приступили к закладке нового микрорайона. Для снижения издержек используют судоходство и свыше 90 % белорусских стройматериалов.
Пинск один из 11 городов Беларуси с ускоренным социально-экономическим развитием. За последние 3,5 года здесь вырос новый микрорайон Жемчужный на 14 домов, а в 2022 году приступили ко второй очереди. Первый из 13 домов сдадут до конца года.
Кристина Протосовицкая, корреспондент:
Строители буквально отвоевывают земли у природы. Под новую очередь выбирают торфяной слой и замещают его песчаным. Песок намывают в русле реки Пина. Это оправдано, ведь городу жизненно необходимо новое пространство. Это и решает проблему логистики: по Днепровско-Бугскому каналу доставляют стройматериалы по воде напрямую из Микашевичей. Это значительно ускоряет строительство.
Это экономия средств и увеличение объемов единовременной доставки грузов – одна баржа заменяет 16 железнодорожных вагонов. Логистика проще – напрямую к стройплощадке.
Александр Швецов, заместитель генерального директора предприятия «Стройтрест № 2 Пинска»:
Водный транспорт вне конкуренции с учетом того, что в данный момент река половодная и при транспортировке и отсеве из Микашевичей можно баржи загружать на 100 %, в отличие от прошлого года, когда в связи с низким уровнем воды можно было грузить всего 50 %.
Сегодня в стройтресте Пинска работает полторы тысячи человек. Их благосостояние напрямую зависит от развития белорусских городов. Но не только. Первая вахта строителей из Пинска с марта уже работает во Владивостоке.
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