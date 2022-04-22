«Объёмы как были, так и остались». Как обычный стройтрест из Пинска противостоит санкциям Запада?

Новости Беларуси. В Беларуси в 2022 году планируют построить свыше 4 миллионов квадратных метров жилья. Из них больше миллиона – с государственной поддержкой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Темпы строительства не снижаются во всех регионах. Так, почти в 130-тысячном Пинске приступили к закладке нового микрорайона. Для снижения издержек используют судоходство и свыше 90 % белорусских стройматериалов.

Здесь рождается облик современного Пинска. Собственный завод железобетона – залог стабильной работы, как бы ни штормило на внешнем контуре. Практически все сырье местное, кроме металла – его дозакупают в России. Металлические каркасы, плиты перекрытий, конструкции для коммуникаций – все, что над землей и под ней. За год выпускают детали для 5-6 многоквартирных домов, чтобы собрать их позже как конструктор. Здесь создают и целые молочно-товарные фермы. За последний год расходы на производство выросли на 5 %, по арматуре скачок оказался ощутимее.

Вячеслав Липчук, директор филиала «Завод сборного железобетона» предприятия «Стройтрест № 2 Пинска»:

70 % продукции нашей выпускается под потребности треста, а 30 % – на сторонние организации. Мы продаем продукцию другим ПМК, которые находятся не только в Пинске, но и пяти районах возле города. Основное сырье – это цемент, щебень, песок и арматура, которые производятся в Республике Беларусь. Объемы у нас как были, так и остались.

От шурупа до железобетонных балок – предприятие обеспечивает себя самостоятельно. Свое производство окон, дверей, тротуарной плитки и даже лавочек и заборов позволяет сдавать микрорайоны под ключ и не зависеть от поставщиков. В месяц производят продукцию на сумму свыше полумиллиона рублей.

Куй железо, пока горячо – по такому принципу в Пинске освоили технологию собственного производства противопожарных дверей. Больше часа противостоят пламени. Сырье белорусское, а недавно перешли и на российскую фурнитуру взамен западной. По рынку сырья изменение ощутилось в сокращенных сроках – поставщики не загадывают наперед.