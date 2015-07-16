Водители минских автобусов устроили 16 июля конкурс профмастерства. Впервые участвовали и женщины

Новости Беларуси. «Драг-рейсинг» в исполнении общественного транспорта. Водители минских автобусов устроили 16 июля конкурс профмастерства. Соревнования на звание лучшего прошли в одном из столичных автопарков.

Сотрудники «Минсктранса» (всего порядка двух десятков человек) демонстрировали свои навыки в нескольких элементах: диагональной парковке, заезде в бокс, «змейке» и даже старте на скорость.

Все это оценивало жюри. Кстати, впервые в таких соревнованиях участвовали водители-женщины.

Фотокамеры, дым из под колес и фары разве что без ксенона. Почти драйг-рейсинг. Только заезды в исполнении общественного транспорта. Точнее, водителей автобусов. Среди них и Юрий. За плечами – четыре призовых места на подобных состязаниях. Участвует и сегодня.

Юрий Яцевич, водитель автобуса:

Некоторые элементы при парковке в парке очень часто выполняешь, при работе на маршруте, соответственно, подъезд к остановке. Я не устаю абсолютно за рулем. Езжу как хожу пешком.

Впервые на конкурсе – вот этот участник. За рулем общественного транспорта Ольга 8 лет. Конкретно на автобус пересела недавно. И, кстати, стала десятой женщиной в Минске с такой профессией. Говорит, коллеги-мужчины уже не подшучивают. Поняли: профессионал.

Ольга Семенец, водитель автобуса:

Как это – женщина-водитель? Особенно первые дни очень реагировали, не могли насмотреться. У нас женщины и на больших машинах катаются, и на фурах. Опыт имеется и колеса пережимать, прикручивать, и где-то мелкий ремонт произвести.

В программе конкурса – 12 элементов. Все, с чем сталкиваются водители на маршруте: парковка, подъезд к остановке, стоп-линия и даже старт с места на скорость. Все это оценивало жюри – сотрудники Минсктранса. К примеру, эта фигура – на точность: водитель должен остановиться и открыть двери напротив флажка.

Игорь Осипов, главный судья соревнований:

Самая сложная фигура называется «теща». Официальное название – «стоянка». Водитель должен выполнить фигуру «диагональная парковка». Назвали, наверное, потому что к каждой родственнице надо найти свой подход, и к этой фигуре тоже.

Такой конкурс проводят больше шести лет. Его организуют в том числе и профсоюзы Беларуси. Каждый раз последовательность элементов меняют, чтобы усложнить задачу. В состязаниях принимают участие водители из России. Правда, они соревнуются между собой.

Константин Гололобов, начальник управления безопасности движения ГП «Минсктранс»:

Конкурс мы проводим для того, чтобы популяризировать, прежде всего, профессию водителя, придать интерес самим водителям к своей профессии, повысить уровень профессионального мастерства, уровень знаний ПДД.

16 июля – второй день соревнований. Накануне водители прошли экспресс-тест на ПДД. Завтра будут состязаться в маневренности на автобусах-гармошках. Лучшие, обещают организаторы, получат премию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.