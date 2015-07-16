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Гродно отмечает годовщину освобождения от немецко-фашистских захватчиков

16 июля 2015 10:52
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Новости Беларуси. Гродно отмечает годовщину освобождения от немецко-фашистских захватчиков. 16 июля 1944 года враг полностью оставил правобережную часть города. Велись жестокие бои за каждую улицу. В результате 17-ти воинским частям и соединениям было присвоено звание «Гродненских». Отдать дань уважения героям-освободителям 16 июля в городской парк к мемориалу воинам-защитникам пришли сотни горожан. Здесь состоялся торжественный митинг и возложение цветов.

Почётными гостями стали ветераны, освобождавшие Гродно. По традиции наградили заслуженных людей города, в символическую книгу славы были внесены имена фронтовиков, работников предприятий и учителей областного центра, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Мечислав Гой, председатель Гродненского горисполкома:
Сегодня город уютный, чистый, он привлекательный. В наш город приезжает очень много туристов и говорят о том, что это действительно жемчужина края.

# общество # Беларусь помнит # Фотофакт # Мечислав Гой

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