Новости Беларуси. Гродно отмечает годовщину освобождения от немецко-фашистских захватчиков. 16 июля 1944 года враг полностью оставил правобережную часть города. Велись жестокие бои за каждую улицу. В результате 17-ти воинским частям и соединениям было присвоено звание «Гродненских». Отдать дань уважения героям-освободителям 16 июля в городской парк к мемориалу воинам-защитникам пришли сотни горожан. Здесь состоялся торжественный митинг и возложение цветов.

Почётными гостями стали ветераны, освобождавшие Гродно. По традиции наградили заслуженных людей города, в символическую книгу славы были внесены имена фронтовиков, работников предприятий и учителей областного центра, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Мечислав Гой, председатель Гродненского горисполкома:

Сегодня город уютный, чистый, он привлекательный. В наш город приезжает очень много туристов и говорят о том, что это действительно жемчужина края.