Минчане жалуются на комаров и блох в подвале дома, а санстанция ничего не находит

Чтобы высосать всю кровь у человека, нужно 1 200 000 комаров, а чтобы довести дело до санстанции — всего 1. Народ шутит: если вам досаждают комары, не убивайте их, а лучше отловите и оторвите их хоботки — пусть себе летают молча: злые и голодные. Но на практике после встреч с комарами злыми становятся столичные жители.

Ирина Степук:

В течение последних 5 лет у нас в доме появились комары. В 2013 году мы официально обращались в администрацию района, в ЖРЭО, санстанцию Заводского района. Имеются документы и ответы-отписки. В ответах сказано, что при проведении проверки комары не обнаружены.

Как можно обнаружить комаров днем — непонятно. Ведь пик активности москитов приходится на сумерки и ночь. Днем же они отдыхают, скрываясь в домах и растениях.

Жильцы столичного дома № 145 по Партизанскому проспекту уверены, что в их доме чуть ли не комариная матка, бережно охраняющая и создающая новое потомство.

Выяснить, есть ли правда в словах жильцов, мы решили в обслуживающем данном доме ЖЭСе № 93.

Сергей Шкут, директор ЖЭС № 93:

Были санстанция и Центр профилактической дезинфекции 8-10 июля. Никаких признаков проживания насекомых не было в подвале обнаружено. Есть заключение Центра гигиены и эпидемиологии, Центра профилактической дезинфекции.

В Синеокой живут пять родов комаров-кровопийц. Самая частая гостья наших квартир — москиты рода кулексы. В народе — подвальные комары. Для развития удобства им вовсе не нужны. Отсутствие света или течи в трубах им только на руку, вернее, на лапу. Между тем, комариные самцы убежденные вегетарианцы, а кусаются исключительно самки. Кровь необходима им для вынашивания потомства. Одна капля крови дает жизнь тысячам комариных яиц, а размножаются они стремительно. Каждые два-три дня самка откладывает 150 яиц, которые уже через неделю превращаются во взрослых комаров.

Возможно, одна из причин такой комариной атаки — прилегающие деревья. Кроны этих насаждений так явно разрослись до верхних этажей дома, что жильцам приходится средь бела дня включать в квартирах свет. К тому же, некоторые деревья под тяжестью лет наклонены. Прямо в сторону трансформаторной будки. И кто знает, вдруг при сильных порывах ветра они на эту будку и упадут. Не дай бог, если такое случится, чтобы под этой трансформаторной будкой не отдыхали работники ЖЭСа после тяжелого трудового дня. За разъяснениями мы отправились в Центр профилактической дезинфекции, который, кстати, и уполномочен проводить дезобработку нежилых помещений.

Елена Терлецкая, энтомолог УП «Центр профилактической дезинфекции»:

Для размножения необходимо, чтобы самка отложила свое яйцо на влажный субстрат. И это происходит всегда в подвальных помещениях, если есть течи в коммуникационных трубах либо канализационных трубах. И вот в этом влажном, грязном, богатом органическими веществами субстрате очень хорошо дальше развиваются комары, превращаясь в личинку, потом в куколку, потом вылетают во взрослую особь и могут заселять наши дома вплоть до верхних этажей круглый год.

Жильцы уверяют, что сырость оттого, что подвалы их дома не оснащены насосами, и во время развоздушивания змеевиков в ванных комнатах вода сливается прямо в подвал. Выходит, что данный подвал — отличное место для комариных жилищ. Но коммунальщики такую правду жильцов категорически отрицают.

Сергей Шкут, директор ЖЭС № 93:

За последние 9 лет на Партизанском проспекте, 145 прорывов не было.

Как говорится, беда не приходит одна. Решив полностью доверить свои проблемы съемочной группе СТВ, жильцы жалуются. Оказывается, в их подвалах прижились еще и блохи.

Коммунальщики заверили: блох в подвале нет и быть не может — только недавно была дезинфекция.

Поэтому мы решили провести свой следственный эксперимент. Буквально на минуту, спустившаяся в подвал Ирина, вышла на свет вся облепленная блохами.

Сергей Шкут, директор ЖЭС № 93:

Вы же видели, что там кормят котов. Может, в данный момент уже и проявились. Заявку даем в «Фауну города», они приедут, отловят. Но обращений жильцов дома не было.

Жильцы свое сердобольное отношение к братьям нашим меньшим не отрицают. Действительно, подкармливают. К сожалению, в нашей стране гуманной практики обращения с бездомными животными нет. Поэтому и не жаловались. Но в таком случае не надо жаловаться и на блох. Здесь вариантов нет. Коты либо блохи.

Если вам мешают жить комары и прочие насекомые, руководство к действию следующее: обратитесь в ЖЭС, который отправит заявку в Центр профилактической дезинфекции.

Конечно, можно обратиться в данную организацию в частном порядке. Но ваше обращение все равно будет перенаправлено в ЖЭС, поскольку именно они оплачивают такого рода санитарные обработки. Директор ЖЭСа № 93 Сергей Шкут съемочной группе СТВ ответственно пообещал…

Сергей Шкут, директор ЖЭС № 93:

Мы заявку дадим в Центр дезинфекции на внеплановую обработку . Но согласно их актам там ничего не обнаружено. Они сами обследовали. Подвалы чистые. Жильцам надо самим обратить внимание на то, что они творят в своих домах.

Конечно, не одно лето не обходится без насекомых. Сегодня на прилавках магазинов можно встретить огромное разнообразие средств против букашек. Но одно дело использовать его разово. Например, чтобы не испортить себе отдых, собираясь в лес с палатками. А другое — ежедневно дышать химическими веществами. Народные целители советуют: комаров можно отпугивать запахами валерианы, гвоздики или еловых шишек. А мы вам рекомендуем повесить на окна сетку, чтобы, не дай бог, не стать жертвой комаров, переносчиков арбовирусов или малярии.