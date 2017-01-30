Водитель троллейбуса, протащивший в Минске в дверях пассажира, наказан: в чем причина подобных ДТП

Новости Беларуси. Водитель, который протащил застрявшего в дверях троллейбуса мужчину, наказан. Так как ДТП из-за отсутствия заявителя зафиксировано не было, в ход пошли меры дисциплинарного взыскания.

На днях в сети появилось видео, на котором троллейбус протащил пожилого пассажира по проезжей части. Кстати, нарушения со стороны водителей общественного транспорта – далеко не редкость.

Это видео всколыхнуло весь байнет. Водитель троллейбуса не только зажал пассажира дверями, но и протащил его несколько метров. Не менее циничной выглядит и концовка ролика. Пожилой мужчина падает на асфальт. Троллейбус, как ни в чем не бывало, продолжает свой путь.

Резонансное ДТП произошло на одной из самых оживленных остановок Минска. В час-пик здесь яблоку упасть негде. Много людей, много машин. А поэтому и нарушений здесь немало.

Кто не успел – тот опоздал. Таков принцип вечернего трафика. Пока одни терпеливо ждут последних добегающих, другие ни на секунду не откланяются от графика. И разве здесь упрекнешь? Благо, что зажатой в дверях на сей раз оказалась всего лишь сумочка.

Кстати, больше всего нарушителей среди водителей автобусов и маршруток. Последние нередко высаживают пассажиров, не доезжая до остановки.

А вот ДТП с участием общественного транспорта инспекторы фиксируют нередко. Причины все те же: невнимательность и банальное несоблюдение ПДД.

Сергей Зараник, начальник отдела агитации и пропаганды УГАИ ГУВД Мингорисполкома:

Они думают, что они всегда главные, для них есть преимущество. Но есть еще и культура вождения, о которой не нужно забывать, и понимать, что мы перевозим людей. Хотел бы еще обратить внимание водителей: если человек бежит на остановку, успеть на троллейбус, подождите его. Вы же тоже можете быть на его месте.

Тем временем инцидент с троллейбусом, протащившим по проезжей части мужчину, готовы прокомментировать в «Минсктранс». Водителя ни в коем разе не оправдывают, однако заявляют: история в ролике обрывается. В финале троллейбус все-таки остановится. Водитель выйдет, однако пострадавшего уже не найдет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Константин Гололобов, начальник управления безопасности движения ГП «Минсктранс»:

Водитель молодой. Стаж работы на предприятии – 8 месяцев. К нему были приняты меры дисциплинарного взыскания. И также ряд должностных лиц филиала «Троллейбусный парк № 4» были привлечены к ответственности. Да, он допустил ошибку, он должен был сообщить в филиал в отдел по безопасности движения. И приняли бы решение по вызову на место ГАИ, естественно.

Кстати, точку в истории ставить рано. По факту идет проверка ГАИ. Если пострадавший напишет заявление, водителю может грозить лишение прав. Впрочем, такие конфликты лежат не столько в области юридической, сколько в области этики и элементарной культуры.