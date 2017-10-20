«Водитель продаёт талончики уже на следующую поездку. Он не обязан иметь разменные деньги»

Новости Беларуси. Советы юриста в программе «Добро пожаловаться».

Вопрос:

Ехала в городском троллейбусе с работы утром в воскресенье. Пошла к водителю за талоном, у него не оказалось сдачи. На следующей остановке – контроль, заставили платить штраф. Вправе ли меня высаживать и требовать оплату?

Елена Мойсейчик, юрист:

Пассажир должен приобретать проездной документ заранее и своевременно оплачивать проезд. Водитель продаёт талончики уже на следующую поездку.

Кроме того, он не кассир и не обязан иметь разменные деньги.

Поэтому, в Вашем случае, Вы обязаны были заплатить штраф.