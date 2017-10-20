Обязан ли частный работодатель платить отпускные?

Новости Беларуси. Советы юриста в программе «Добро пожаловаться».
Вопрос:
Обязан ли «частник» платить отпускные? Я автослесарь, оформлен официально, есть трудовая книжка. Директор отказывается платить отпускные. Куда можно обратиться?
Елена Мойсейчик, юрист:
Обязанность выплачивать отпускные установлена Трудовым кодексом Республики Беларусь и распространяется на все организации, независимо от формы собственности. Согласно статье 176-ой Трудового кодекса Республики Беларусь, наниматель обязан выплачивать средний заработок за время трудового отпуска не позднее, чем за два дня до начала отпуска.
Если отпускные так и не были выплачены, работнику следует обратиться в инспекцию по труду.
Также он вправе подать иск в суд. Кроме того, работник может потребовать проиндексировать заработную плату в связи с инфляцией и пересчитать отпускные.