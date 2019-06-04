«Водитель не включил счётчик – пассажиру можно не платить». Что нужно знать во время поездки в такси

Счетчик не включил – деньги не получил. Пассажир в праве отказаться от оплаты поездки в автомобиле с выключенным таксометром. И еще одна хорошая новость: меморандум о сдерживании тарифов во время проведения II Европейских игр подписали 17 диспетчерских служб. Недобросовестные водители такси не должны уронить имидж Беларуси как гостеприимной страны. Пассажиры также должны знать и выполнять правила поездки. Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» – начальник управления защиты прав потребителей и контроля за рекламой Министерства антимонопольного регулирования и торговли Беларуси – Инна Гаврильчик. Недовольство по поводу тарифов на услуги такси – самая распространенная тема. В социальных сетях люди пишут свои истории, как их таксист встретил, как подвез, а потом вот такая сумма, откуда это взялось? Неужели правда: не включил счетчик и можно выйти и не платить? Инна Гаврильчик, начальник управления защиты прав потребителей и контроля за рекламой Министерства антимонопольного регулирования и торговли Беларуси:

Совершенно верно. Если автомобиль заказан не с помощью электронной информационной системы, для этих случаев это правило не работает, то тогда, если не включен таксометр, пассажир имеет право не платить за поездку, встать и выйти.

Почему таксисты не включают таксометр? Почему люди не спрашивают: почему у вас выключен таксометр? Инна Гаврильчик:

Как-то наши людей, к сожалению, не спрашивают. Мы настоятельно рекомендуем, чтобы они это делали и мало того, не просто спрашивали, но и еще знакомились с той информацией, которая обязательно должна быть в автомобиле такси, а это как раз информация о том, сколько стоит посадка, сколько стоит простой, сколько стоит 1 км (и днем, и ночью может разниться такая стоимость). На эту информацию мы рекомендуем настоятельно обращать внимание, пассажир должен видеть эту информацию. К сожалению, таксисты пользуются такими уловками, когда эту табличку вешают на зеркало заднего вида, и она во время движения переворачивается. По тем жалобам, которые мы видим, она, к сожалению, почему-то всегда перевернута. Потребитель не может догадаться, какая информация там висит, но если он садится в автомобиль и никакой информации о стоимости нет, информации о водителе он не видит, я рекомендую от такой поездки отказаться, либо спросить у водителя, чтобы он предоставил эту информацию, потому что по тем жалобам, которые мы видим, как раз из-за не доведения информации до потребителя и происходит большое количество конфликтов.