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Ежедневно более 5 пациентов. В Минске травмы на гололёде получили около 130 человек

30 ноября 2021 13:42
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Новости Беларуси. В Минске гололедные травмы получили около 130 человек. 8 из них госпитализированы, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.  

Ежедневно более 5 пациентов. В Минске травмы на гололёде получили около 130 человек-1

Только в Городской клинический центр травматологии на базе 6-й больницы поступают более пяти человек в сутки. Им на месте оказывают первую помощь. При необходимости оставляют в стационаре. Некоторые пострадавшие дальнейшее лечение проходят по месту жительства. Как правило, люди получают травмы, поскользнувшись на ступеньках, в подземных переходах, на остановках общественного транспорта.

Ежедневно более 5 пациентов. В Минске травмы на гололёде получили около 130 человек-4

Виктор Сташевский, заведующий отделением Городского клинического центра травматологии и ортопедии 6-й городской клинической больницы:
С появлением первого снега и гололеда количество гололедных травм увеличивается. Это травмы верхних и нижних конечностей, головы, грудной клетки. При падении можно ушибить все что угодно. Если травма верхних конечностей, надо оказать первую помощь. Это часть мобилизации подручными средствами, это может быть газета, журнал, шарф. Лучше всего вызвать машину скорой медицинской помощи. Они окажут первую помощь и отвезут, куда требуется.

Ежедневно более 5 пациентов. В Минске травмы на гололёде получили около 130 человек-7

В период гололеда специалисты рекомендуют передвигаться с особой осторожностью, желательно отказаться от каблуков, носить удобную обувь.

# Гололед # общество # Виктор Сташевский # Фотофакт

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