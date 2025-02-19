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В Осиповичах ликвидировали аварию на трубопроводе

19 февраля 2025 10:57
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МЧС координирует работы по ликвидации последствий порыва трубопровода в Осиповичах. Все необходимые решения для восстановления нормальных условий жизнедеятельности населения города и функционирования объектов критической инфраструктуры приняты оперативно, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Осиповичах ликвидировали аварию на трубопроводе-2

Подача воды возобновлена, идут контрольные мероприятия, в том числе проверяется качество. Напомним, из-за аварии в Осиповичах без водоснабжения остались 16 тысяч потребителей и почти 80 объектов экономики. Все они были проинформированы о нештатной ситуации, для жителей организовали подвоз воды. На ликвидацию ЧП были направлены техника и персонал водоканала и аварийные бригады.

# ЧП

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