Участники XIV Минского форума возложили цветы к воротам памяти в мемориальном комплексе «Тростенец»

Новости Беларуси. 26 ноября в мемориальном комплексе «Тростенец» цветы к воротам памяти возложили участники Минского форума. Он завершает работу и 26 ноября, в последний день,

участники посетили несколько знаковых исторических мест.

Политики, дипломаты, экономисты, общественные деятели из разных европейских стран собрались в Беларуси, чтобы обсудить региональное сотрудничество, отношения нашей страны и Европы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Кристина Янеке, участник XIV Минского форума (Германия):

Для нас, особенно немцев, просто важно взять свою ответственность здесь, именно на этом месте за то, что произошло, за что ответственны национальные социалисты. Конечно, если мы говорим о этих темах в Беларуси, символ этой войны, уничтожения. Всегда легче рассказать и осушить какие-то эмоции на историческом месте.

Маттиас Тюмпель, участник XIV Минского форума (Германия):

Это знаковое место уже давно в наших мыслях, и мы благодарны Беларуси за то, что сегодня идея увековечить память в мемориальном комплексе реализуется, за то, что у нас есть возможность побывать здесь, на этом самом месте, для того, чтобы развивать дальше отношения, идти вперёд. Очень важно понимать и принимать прошлое.