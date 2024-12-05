Во Всехсвятском храме прошёл праздник для детей с особенностями развития
Во Всехсвятском храме прошел праздник для детей с особенностями развития. Он организован по инициативе Минской городской организации Белорусского союза женщин, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
В зале собрались 20 семей, которым была оказана помощь в рамках марафона «С добрым сердцем в каждый дом». Для ребят и родителей подготовили цирковую и концертную программу. Особенно впечатлили гостей аниматоры с ручными животными. Все участники праздничного мероприятия получили подарки.
Очень приятно, что нас пригласили. Мы уже не первый раз, чувствуется поддержка общественных организаций и государства, помогают, поддерживают всегда. Пособие получаем от государства и посещаем ЦКРОиР, это тоже огромная помощь.
Ольга Чемоданова, председатель Минской городской организации БСЖ:
Настало время, когда очень важно, чтобы они сегодня вместе собирались под одной крышей, приходили сюда, встречались, общались. Поверьте, что общение даже между родителями этих детей – это тоже очень важный момент, момент единения, момент поддержки, в том числе.
Протоиерей Алексей Васин, клирик Всехсвятского прихода:
Если нас встречает болезнь, мы должны научиться видеть смысл этой болезни, мы должны просить у Бога помощи.
Марафон «С добрым сердцем в каждый дом» направлен на поддержку особенных детей. Так, в начале этого года организаторы взяли под крыло 44 ребенка. Все с непростыми диагнозами и тяжелой степенью нарушения здоровья. В рамках марафона прошли благотворительные мероприятия. К ним присоединились столичные предприятия и минчане. Всем семьям были вручены сертификаты на реабилитацию.