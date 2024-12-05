Во Всехсвятском храме прошёл праздник для детей с особенностями развития

Во Всехсвятском храме прошел праздник для детей с особенностями развития. Он организован по инициативе Минской городской организации Белорусского союза женщин, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. В зале собрались 20 семей, которым была оказана помощь в рамках марафона «С добрым сердцем в каждый дом». Для ребят и родителей подготовили цирковую и концертную программу. Особенно впечатлили гостей аниматоры с ручными животными. Все участники праздничного мероприятия получили подарки.

Очень приятно, что нас пригласили. Мы уже не первый раз, чувствуется поддержка общественных организаций и государства, помогают, поддерживают всегда. Пособие получаем от государства и посещаем ЦКРОиР, это тоже огромная помощь.

Ольга Чемоданова, председатель Минской городской организации БСЖ:

Настало время, когда очень важно, чтобы они сегодня вместе собирались под одной крышей, приходили сюда, встречались, общались. Поверьте, что общение даже между родителями этих детей – это тоже очень важный момент, момент единения, момент поддержки, в том числе.