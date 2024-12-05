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Во Всехсвятском храме прошёл праздник для детей с особенностями развития

05 декабря 2024 17:40
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Во Всехсвятском храме прошел праздник для детей с особенностями развития. Он организован по инициативе Минской городской организации Белорусского союза женщин, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В зале собрались 20 семей, которым была оказана помощь в рамках марафона «С добрым сердцем в каждый дом». Для ребят и родителей подготовили цирковую и концертную программу. Особенно впечатлили гостей аниматоры с ручными животными. Все участники праздничного мероприятия получили подарки.

Во Всехсвятском храме прошёл праздник для детей с особенностями развития-2

Очень приятно, что нас пригласили. Мы уже не первый раз, чувствуется поддержка общественных организаций и государства, помогают, поддерживают всегда. Пособие получаем от государства и посещаем ЦКРОиР, это тоже огромная помощь.

Во Всехсвятском храме прошёл праздник для детей с особенностями развития-4

Ольга Чемоданова, председатель Минской городской организации БСЖ:
Настало время, когда очень важно, чтобы они сегодня вместе собирались под одной крышей, приходили сюда, встречались, общались. Поверьте, что общение даже между родителями этих детей это тоже очень важный момент, момент единения, момент поддержки, в том числе. 

Во Всехсвятском храме прошёл праздник для детей с особенностями развития-6

Протоиерей Алексей Васин, клирик Всехсвятского прихода:
Если нас встречает болезнь, мы должны научиться видеть смысл этой болезни, мы должны просить у Бога помощи. 

Марафон «С добрым сердцем в каждый дом» направлен на поддержку особенных детей. Так, в начале этого года организаторы взяли под крыло 44 ребенка. Все с непростыми диагнозами и тяжелой степенью нарушения здоровья. В рамках марафона прошли благотворительные мероприятия. К ним присоединились столичные предприятия и минчане. Всем семьям были вручены сертификаты на реабилитацию.

# Ольга Чемоданова # Алексей Васин # Дети

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