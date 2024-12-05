Старому дому – вторая жизнь. Как в Беларуси возрождают ветхие постройки
Как вдохнуть жизнь в пустующий дом? Все просто: накрыть стол и позвать гостей или наполнить его экспонатами, которые будут интересны не только местным жителям, но и многочисленным туристам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
За таким редким колоритом и уникальной атмосферой приезжают в агрогородок Голынка. Там открылся музей сельского быта. Все чаще в пустующих постройках появляются и новые предприятия. Благодаря деловой инициативе здания оживают и входят в рабочий ритм.
Добры дзень усім вам, дарагія людзі,
Мы сустрэчы з вамі вельмі рады будзем.
Добры дзень усім вам, дарагім сябрам,
Наша шчырае вітанне мы прыносім вам.
Этот дом в агрогородке Голынка построен в конце 1940-х. Долго пустовал, но нашлись люди, которые смогли снова наполнить его жизнью. Три года назад в нем открыли музей сельского быта. С тех пор здесь побывало много гостей.
Дмитрий Сухолет, председатель Голынковского сельского исполнительного комитета:
Приобрел большую популярность и значимость, и славу, не побоюсь этого слова, как в Зельвенском районе, так за пределами. Слава дошла и до России, и до Восточной Европы. Организуем экскурсии, люди с радостью смотрят, узнают свое материальное наследие, возвращаются к истокам.
Мебель, посуда, одежда. Количество экспонатов в музее приближается к тысяче. Среди самых ценных – православная икона середины XIX века и деревянная кровать, которой более сотни лет.
Дмитрий Сухолет:
Если вещь очень ценная, то, конечно же, мы принимали решение, чтобы ее разместить здесь, в доме-музее.
А это музей сельского быта в соседнем Деречинском сельсовете. Он меньше по площади, но такой же популярный.
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