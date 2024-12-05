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Старому дому – вторая жизнь. Как в Беларуси возрождают ветхие постройки

05 декабря 2024 17:20
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Как вдохнуть жизнь в пустующий дом? Все просто: накрыть стол и позвать гостей или наполнить его экспонатами, которые будут интересны не только местным жителям, но и многочисленным туристам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

За таким редким колоритом и уникальной атмосферой приезжают в агрогородок Голынка. Там открылся музей сельского быта. Все чаще в пустующих постройках появляются и новые предприятия. Благодаря деловой инициативе здания оживают и входят в рабочий ритм. 

Старому дому – вторая жизнь. Как в Беларуси возрождают ветхие постройки-2

Добры дзень усім вам, дарагія людзі,
Мы сустрэчы з вамі вельмі рады будзем. 
Добры дзень усім вам, дарагім сябрам, 
Наша шчырае вітанне мы прыносім вам.

Старому дому – вторая жизнь. Как в Беларуси возрождают ветхие постройки-4

Этот дом в агрогородке Голынка построен в конце 1940-х. Долго пустовал, но нашлись люди, которые смогли снова наполнить его жизнью. Три года назад в нем открыли музей сельского быта. С тех пор здесь побывало много гостей.

Старому дому – вторая жизнь. Как в Беларуси возрождают ветхие постройки-6

Дмитрий Сухолет, председатель Голынковского сельского исполнительного комитета:
Приобрел большую популярность и значимость, и славу, не побоюсь этого слова, как в Зельвенском районе, так за пределами. Слава дошла и до России, и до Восточной Европы. Организуем экскурсии, люди с радостью смотрят, узнают свое материальное наследие, возвращаются к истокам.

Старому дому – вторая жизнь. Как в Беларуси возрождают ветхие постройки-8

Мебель, посуда, одежда. Количество экспонатов в музее приближается к тысяче. Среди самых ценных – православная икона середины XIX века и деревянная кровать, которой более сотни лет. 

Старому дому – вторая жизнь. Как в Беларуси возрождают ветхие постройки-10

Дмитрий Сухолет:
Если вещь очень ценная, то, конечно же, мы принимали решение, чтобы ее разместить здесь, в доме-музее.

Старому дому – вторая жизнь. Как в Беларуси возрождают ветхие постройки-12

А это музей сельского быта в соседнем Деречинском сельсовете. Он меньше по площади, но такой же популярный.

Подробности в видеоматериале.

# Государственная политика

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