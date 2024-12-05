Старому дому – вторая жизнь. Как в Беларуси возрождают ветхие постройки

Как вдохнуть жизнь в пустующий дом? Все просто: накрыть стол и позвать гостей или наполнить его экспонатами, которые будут интересны не только местным жителям, но и многочисленным туристам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

За таким редким колоритом и уникальной атмосферой приезжают в агрогородок Голынка. Там открылся музей сельского быта. Все чаще в пустующих постройках появляются и новые предприятия. Благодаря деловой инициативе здания оживают и входят в рабочий ритм.