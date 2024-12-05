Ёлочные базары, горячий глинтвейн и новогодний декор – Гродно активно готовиться к Новому году и Рождеству
Время выбирать новогоднюю елку. Белорусы традиционно разделились на тех, кто украсит искусственную ель и тех, кто ради хвойного аромата готов смириться с осыпающимися иголками спиленных деревьев. Кстати, туи и ели в кадках решают дилемму – как создать атмосферу праздника и сохранить чистоту в доме. Их даже можно взять напрокат. Сегодня выбор зеленых символов Нового года – огромный. По-прежнему пользуются популярностью Елочные базары, которые уже скоро наполнят улицы и площади предвкушением зимних праздников, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Уже сегодня белорусские города заметно преображаются. Остались считаные дни до включения иллюминации и старта праздничных мероприятий. Как готовится к Новому году Гродно, расскажет Алена Жиборт.
На самой туристической площади Гродно – Советской – в воздухе витает атмосфера зимних праздников. Смонтированы три десятка торговых павильонов в соответствующей тематике. Осталось дело за малым – добавить сказку и хорошее настроение с помощью новогоднего декора. На помощь городским службам пришли волонтеры БРСМ: крепят еловые ветви, развешивают шары и гирлянды.
Игнат Гошкало, волонтер БРСМ:
Сегодня мы с ребятами вышли помочь городу в подготовке к новогодним праздникам, украсить нашу площадь. Чтобы в дальнейшем, когда уже будут праздники, мы смогли пройти по площади Советской и увидеть то, что сделали своими руками.
Горячий глинтвейн с имбирными пряниками под открытым небом можно будет отведать уже со следующей недели. А еще закупиться к праздничному столу.
Надежда Орличеня, начальник управления торговли и услуг Гродненского горисполкома:
В продаже будут предлагать кулинарную продукцию, продукцию, приготовленную на открытом огне. Очень широкий ассортимент будет представлен. Работать мы будем до 13 января включительно, пока будут проходить все новогодние мероприятия.
Из настоящих лесных красавиц собрана и главная елка области, ей отвели центровое место – площадь Ленина. Чтобы собрать «новогоднее дерево», понадобилось около 300 живых елочек. Их привезли из Гродненского лесхоза. К слову, лесные хозяйства тоже активно готовятся к праздникам. В регионе в этом сезоне планируют реализовать порядка 30 тысяч хвойных. Это ели и сосны, в том числе в кадках. Сейчас деревья ждут своего часа на специальных плантациях и в питомниках.
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