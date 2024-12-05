Ёлочные базары, горячий глинтвейн и новогодний декор – Гродно активно готовиться к Новому году и Рождеству

Уже сегодня белорусские города заметно преображаются. Остались считаные дни до включения иллюминации и старта праздничных мероприятий. Как готовится к Новому году Гродно, расскажет Алена Жиборт.

Время выбирать новогоднюю елку. Белорусы традиционно разделились на тех, кто украсит искусственную ель и тех, кто ради хвойного аромата готов смириться с осыпающимися иголками спиленных деревьев. Кстати, туи и ели в кадках решают дилемму – как создать атмосферу праздника и сохранить чистоту в доме. Их даже можно взять напрокат. Сегодня выбор зеленых символов Нового года – огромный. По-прежнему пользуются популярностью Елочные базары, которые уже скоро наполнят улицы и площади предвкушением зимних праздников, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На самой туристической площади Гродно – Советской – в воздухе витает атмосфера зимних праздников. Смонтированы три десятка торговых павильонов в соответствующей тематике. Осталось дело за малым – добавить сказку и хорошее настроение с помощью новогоднего декора. На помощь городским службам пришли волонтеры БРСМ: крепят еловые ветви, развешивают шары и гирлянды.

Игнат Гошкало, волонтер БРСМ:

Сегодня мы с ребятами вышли помочь городу в подготовке к новогодним праздникам, украсить нашу площадь. Чтобы в дальнейшем, когда уже будут праздники, мы смогли пройти по площади Советской и увидеть то, что сделали своими руками.

Горячий глинтвейн с имбирными пряниками под открытым небом можно будет отведать уже со следующей недели. А еще закупиться к праздничному столу.