Прямой эфир

Белорусские санатории не справляются со спросом: на Новый год мест почти не осталось

02 ноября 2025 17:20
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Тот, кто хоть раз был в наших санаториях, всегда захочет туда вернуться. Беларусь – самое популярное направление у россиян на новогодние каникулы. 47 % выкупленных билетов на автобусы, поезда и самолеты приходится на нашу страну. А в белорусских здравницах уже практически sold out на декабрь. Места еще есть, как выяснил наш небольшой телефонный опрос в программе «Неделя», но они тают буквально на глазах.

Подскажите, пожалуйста, сможем ли мы забронировать номер на шестерых с 25 декабря по 2 января?

Белорусские санатории не справляются со спросом: на Новый год мест почти не осталось-2

– Можем предложить номер на четырех человек.

– Вообще номеров категории «стандартные» на январь месяц уже практически не осталось. Весь практически Новый год у нас забронирован.

– Буквально сегодня отменили одну бронь на Новый год. Номер-блок трехместный. Это все, что у нас есть на сегодня. 

– Это будет возможно. Номера категории «стандарт» есть свободные при двухместном размещении. По 2-е, к сожалению, нет. У нас тут с 30-го по 2-е уже все забронировано, домиков вообще нет.

# Отдых # Санатории

Другие новости рубрики

Все новости
Номинанты бегут из своих же стран! С какими вызовами столкнулись перед вручением премий Чечко? Интервью
02 ноября 2025 17:18

Номинанты бегут из своих же стран! С какими вызовами столкнулись перед вручением премий Чечко? Интервью

Эксклюзив! Беляков впервые показал, как будет выглядеть приз на вручении премии Эмиля Чечко
02 ноября 2025 17:18

Эксклюзив! Беляков впервые показал, как будет выглядеть приз на вручении премии Эмиля Чечко

10 премий имени Эмиля Чечко планируют вручить в 2025-м – узнали, кто стал номинантами
02 ноября 2025 17:17

10 премий имени Эмиля Чечко планируют вручить в 2025-м – узнали, кто стал номинантами