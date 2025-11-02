Белорусские санатории не справляются со спросом: на Новый год мест почти не осталось

Подскажите, пожалуйста, сможем ли мы забронировать номер на шестерых с 25 декабря по 2 января?

Тот, кто хоть раз был в наших санаториях, всегда захочет туда вернуться. Беларусь – самое популярное направление у россиян на новогодние каникулы. 47 % выкупленных билетов на автобусы, поезда и самолеты приходится на нашу страну. А в белорусских здравницах уже практически sold out на декабрь. Места еще есть, как выяснил наш небольшой телефонный опрос в программе «Неделя», но они тают буквально на глазах.

– Можем предложить номер на четырех человек.

– Вообще номеров категории «стандартные» на январь месяц уже практически не осталось. Весь практически Новый год у нас забронирован.

– Буквально сегодня отменили одну бронь на Новый год. Номер-блок трехместный. Это все, что у нас есть на сегодня.

– Это будет возможно. Номера категории «стандарт» есть свободные при двухместном размещении. По 2-е, к сожалению, нет. У нас тут с 30-го по 2-е уже все забронировано, домиков вообще нет.