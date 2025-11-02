Впервые с метеозондами белорусские пограничники столкнулись в 2024 году

Сегодня мы в другой стадии восприятия друг друга с соседями, когда проблемы появляются в воздухе или из него. Шары, аэростаты с контрабандой – раздутая ситуация. Даже отбросим закрытие границ и перекрытие кислорода бизнесу, мелкой торговли и возьмем только пограничное состояние дел. Вакуум, созданный не нами.

Николай Борейко, начальник управления предварительного расследования и правового обеспечения оперативной деятельности Госпогранкомитета Беларуси:

Впервые с использованием метеозондов в противоправной деятельности мы столкнулись примерно в начале 2024 года. Можно сказать, в последующем эта деятельность активизировалась, а можно, что мы стали лучше работать в этой сфере, выявлять нарушения. О чем свидетельствует и информация, которую даем в СМИ о таких задержаниях.

Если в 2024 году мы дали сведения по двум таким эпизодам, хотя их намного больше, то в этом году уже в 11 случаях публиковали информацию о наиболее ярких, явных, очевидных нарушениях. Когда и большое количество метеозондов задерживалось, и большое количество баллонов с гелием (водородом), которые использовались, и задерживались лица, которые пытались осуществить такую противоправную деятельность.