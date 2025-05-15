«Строительство МТК в стране – это высший уровень, так и должно быть» – оператор машинного доения

Елена Ребеко, оператор машинного доения МТК «Ляховичи» ОАО «Крутогорье-Петковичи»:

Строительство молочно-товарных комплексов в стране – это высший уровень, так и должно быть. Мы уходим уже от старого. Мы молоко, гроши каждый день. Молочко, представляете? Допустим, ты свиней держишь, ей нужно вырасти, а молочко каждый день. То есть денежка капает каждый день. Это хорошо. Во-первых, корове свобода. Когда она стоит на привязи, она стоит на привязи. А эта собралась, пошла, хочешь – сено поела, хочешь – сенаж. А что такое на привязи стоит корова? И, соответственно, людей надо, я 50 голов смотрела, а здесь на нас троих 700 голов мы доим. Я считаю, что лучше. И корове хорошо, и людям хорошо.