Добрая традиция, которая объединяет. Во всех районах Минска проходят субботники. Горожане, от мала до велика, участвуют в благоустройстве столицы, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Во Фрунзенском районе акция по наведению порядка собрала активистов БРСМ, школьников и представителей коллегиальных органов территориального общественного самоуправления. Они занимались скашиванием травы и сбором мусора на придомовых территориях, а также покраской и заменой оборудования на детских площадках.

Анастасия Баринова, второй секретарь Фрунзенской районной организации БРСМ Минска: В Год благоустройства наша молодежь не остается в стороне от таких знаковых событий, как субботник. И действительно, в свободное от учебы время ребята проявляют инициативу и трудятся на благо нашего района, на благо нашего города.

Жанна Грамович, заместитель директора по социальным вопросам и работе с населением ЖКХ № 2 Фрунзенского района Минска:

Мы продолжаем наводить порядок на придомовых территориях, активно привлекаем население, активно привлекаем коллегиальные органы центрального самоуправления, депутаты участвуют в наших мероприятиях. Также отрадно, что большое количество молодежи откликается.

В Год благоустройства в столице обновят свыше 1 000 детских площадок и заменят 500 единиц игрового оборудования. Внести свой вклад в создание комфортной городской среды и присоединиться к акции по наведению порядка можно каждую субботу.