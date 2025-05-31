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В связи с проведением велокарнавала «Viva Ровар» в Минске будет перекрыта часть проспекта

31 мая 2025 10:39
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Масштабный велокарнавал «Viva Ровар» в Минске. Массовый заезд, который стартует 31 мая в 15:00 по проспекту Победителей, – его кульминация, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В связи с проведением велокарнавала «Viva Ровар» в Минске будет перекрыта часть проспекта-2

В связи с проведением масштабного спортивного мероприятия будет ограничено движение всех транспортных средств с 14:00 до 17:00 по проспекту Победителей от улицы Ленина до Мельникайте, а с 14:50 до 16:30 по проспекту Победителей от улицы Мельникайте до Нарочанской.

# Спортивные соревнования # Дорожное движение

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