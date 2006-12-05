Во всех крупнейших городах Беларуси пройдет выставка-ярмарка "Мир меда"

Накануне она завершилась в Гомеле. На протяжении десяти дней пчеловоды Алтая, Башкирии, Кубани, Дальнего Востока, а также Беларуси демонстрировали свой продукт. В широком ассортименте были представлены также прополис, перга, пыльца, фиточаи и лечебные бальзамы. Посетители выставки смогли не только продегустировать и купить мед, но и получить консультацию специалистов-пчеловодов, познакомится с фото- и видео-экспозицией "Человек и пчела". Планируется, что в период рождественских праздников выставка-ярмарка "Мир меда" пройдет в Минске. Для учащихся общеобразовательных школ Минской области предполагается провести благотворительную акцию "Елка у пчелки".