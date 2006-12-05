Внедрение новых информационных технологий в заповедниках улучшит их работу

5 декабря в Березинском биосферном заповеднике соберутся ученые из 10 особо охраняемых природных территорий Беларуси, России и Украины. Цель встречи - обучение использованию географических информационных систем в заповедниках.Внедрение новых информационных технологий - один из путей повышения эффективности их работы, а также Национальных парков и заказников. Подобный опыт имеет один из региональных парков Франции. Его специалисты проведут целый комплекс тренировочных занятий для участников семинара. Своим опытом и перспективами использования информационных систем также поделятся ученые и сотрудники предприятия "БелГосЛес", Института экспериментальной ботаники Академии наук Беларуси.