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Талоны на проезд будут продаваться во всех киосках розничной торговли

05 декабря 2006 09:28
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В следующем году талоны на проезд в столичном городском пассажирском транспорте будут продаваться во всех киосках розничной торговли, расположенных на остановочных пунктах.Такая мера направлена на снижение количества безбилетных пассажиров. Ожидается, что к марту процесс заключения договоров с предпринимателями будет завершен. В киосках будут реализовываться талоны всех видов. А проездные можно будет приобрести только в специализированных точках продаж.
# общество

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