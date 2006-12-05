Талоны на проезд будут продаваться во всех киосках розничной торговли

В следующем году талоны на проезд в столичном городском пассажирском транспорте будут продаваться во всех киосках розничной торговли, расположенных на остановочных пунктах.Такая мера направлена на снижение количества безбилетных пассажиров. Ожидается, что к марту процесс заключения договоров с предпринимателями будет завершен. В киосках будут реализовываться талоны всех видов. А проездные можно будет приобрести только в специализированных точках продаж.