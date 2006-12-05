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В Берлине состоялась первая предновогодняя встреча Санта-Клаусов

05 декабря 2006 09:29
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На повестке дня - самые важные вопросы приближающегося праздника.

В этом году городские власти столкнулись с проблемой нехватки квалифицированных кадров. Поэтому наряду с обсуждением деталей торжества на саммите решался и вопрос о расширении штата зимних волшебников.

На встречу собрались около 250 немецких Санта-Клаусов.  Возрастной контингент и социальный статус варьируются. От многочисленных студентов до вполне обеспеченных граждан, желающих побывать новогодними волшебниками.

В этом году в Берлине наблюдается острых дефицит квалифицированных Санта-Клаусов. Из необходимых трехсот человек на должность новогоднего волшебника в одном из агентств, предоставляющих праздничные услуги, зарегистрировано лишь сто. Основная масса  - студенты. Одни просто хотят заработать, для других это еще одна альтернатива проведения рождественской ночи.  

За визит в одну семью Санта-Клаусу платят 28 евро. В среднем один сотрудник успевает  навестить около 10 домов. И в каждом его ждут с нетерпением. Поэтому все издержки в новогоднюю ночь с лихвой оплачиваются детскими улыбками.

# общество

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