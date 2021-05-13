Во время реконструкции Старого замка в Гродно обнаружили кладку XV века. Вот как выглядит старинный пол

Новости Беларуси. Во время реконструкции Старого замка в Гродно обнаружили кладку XV века, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Находка ценная, ведь она позволяет понять, где проходила линия стены башни, которая, согласно гравюре Цюндта, возвышалась на месте въездных ворот.

Старинные фундаменты были обнаружены еще во время первой очереди реконструкции, часть этого строения находилась под зданием дворца. Поэтому когда приступили к проектированию второй очереди, уже были предположения, где должен проходить фундамент XV века.

Под ним открылась кладка из плитки. Предполагали, что она может относиться к XVI веку, однако исследования это не подтвердили.

Олег Шимбарецкий, главный архитектор проекта:

Мы пошли дальше и нашли этот фундамент XV века. И таким образом мы уже с уверенностью можем сказать, какая форма замка XV века была на этом месте. Эта информация будет у нас зарисована, зафиксирована и будет включена в нашу документацию.

Что касается состояния этого пола, то он положен без раствора, он продавливается. И сейчас, до выполнения строительных работ, он будет законсервирован.