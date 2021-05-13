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Во время реконструкции Старого замка в Гродно обнаружили кладку XV века. Вот как выглядит старинный пол

13 мая 2021 07:29
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Новости Беларуси. Во время реконструкции Старого замка в Гродно обнаружили кладку XV века, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Находка ценная, ведь она позволяет понять, где проходила линия стены башни, которая, согласно гравюре Цюндта, возвышалась на месте въездных ворот.

Во время реконструкции Старого замка в Гродно обнаружили кладку XV века. Вот как выглядит старинный пол-1

Старинные фундаменты были обнаружены еще во время первой очереди реконструкции, часть этого строения находилась под зданием дворца. Поэтому когда приступили к проектированию второй очереди, уже были предположения, где должен проходить фундамент XV века.

Во время реконструкции Старого замка в Гродно обнаружили кладку XV века. Вот как выглядит старинный пол-4

Археологи раскрыли этот участок. Сначала нашли пол ХХ века, его в 1930-е годы делали польские реставраторы.

Во время реконструкции Старого замка в Гродно обнаружили кладку XV века. Вот как выглядит старинный пол-7

Под ним открылась кладка из плитки. Предполагали, что она может относиться к XVI веку, однако исследования это не подтвердили.

Во время реконструкции Старого замка в Гродно обнаружили кладку XV века. Вот как выглядит старинный пол-10

Олег Шимбарецкий, главный архитектор проекта:
Мы пошли дальше и нашли этот фундамент XV века. И таким образом мы уже с уверенностью можем сказать, какая форма замка XV века была на этом месте. Эта информация будет у нас зарисована, зафиксирована и будет включена в нашу документацию.

Что касается состояния этого пола, то он положен без раствора, он продавливается. И сейчас, до выполнения строительных работ, он будет законсервирован.

Во время реконструкции Старого замка в Гродно обнаружили кладку XV века. Вот как выглядит старинный пол-13

Сейчас изучается вопрос, каким образом старинный пол можно сохранить. Есть предположения, что такая же оригинальная кладка находится и в других помещениях, там будут продолжены археологические работы.

Во время реконструкции Старого замка в Гродно обнаружили кладку XV века. Вот как выглядит старинный пол-16

Между тем первая очередь реконструкции Старого замка приближается к финишной прямой. Двери главной экспозиции откроются для посетителей уже летом.

# Историко-культурные ценности Беларуси # общество # Олег Шимбарецкий # Фотофакт

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