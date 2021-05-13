В день здесь получают 30 тонн продукта. В Пинском районе открыли новую молочно-товарную ферму

Новости Беларуси. Фабрика по производству молока. В Пинском районе открыли новую молочно-товарную ферму, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Она появилась в хозяйстве «Ставокское». Прежде чем приступить к строительству, изучили опыт других молочно-товарных ферм региона и позаимствовали лучшее.

Хозяйский подход помог существенно сэкономить. Ферма стала домом для 720 буренок. В день здесь получают 30 тонн молока. Весь продукт класса «экстра». Чтобы обеспечить бесперебойную работу, в хозяйстве дополнительно создали 12 рабочих мест.

Александр Новик, директор сельхозпредприятия «Ставокское»: Мы выбрали с каждой фермы, взяли что-то по чуть-чуть, что более технологично, более удобно и для персонала, и для содержания животных. Сегодня у нас производство молока по хозяйству на 20 % выше, чем в 2020 году. Если ферма заработает в полном объеме, мы планируем продавать до 35 тонн молока в день.

За последние пять лет Брестская область показала самый высокий темп роста производства молока – объемы увеличились почти на четверть.

Из 194 хозяйств региона 109 имеют удой более 6 килограммов на корову. В 2021 году в планах реконструировать и построить 25 новых молочно-товарных ферм.

Иван Крупко, министр сельского хозяйства и продовольствия Беларуси:

Один из вопросов – строительство и реконструкция ферм по новым технологиям, которые мы сегодня видели – открыли объект. Это новые условия по технологии, возможности использовать генетический потенциал животных на полную, чтобы получить уровень производства 7-8 и до 10 тысяч килограмм молока на корову. Такие комплексы дадут возможность иметь такие результаты.

Каждая область включила свои объекты. Программа агробизнеса на 2021-2025 годы утверждена правительством и одобрена Всебелорусским народным собранием.

Мы сегодня уже по первому кварталу имеем результаты. Молочная отрасль идет с ростом 102,4 %, а экспорт белорусских товаров увеличился за первый квартал на 5,3 % и составил 1,5 миллиарда долларов.