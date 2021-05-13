Прямой эфир

В день здесь получают 30 тонн продукта. В Пинском районе открыли новую молочно-товарную ферму

13 мая 2021 07:10
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Фабрика по производству молока. В Пинском районе открыли новую молочно-товарную ферму, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В день здесь получают 30 тонн продукта. В Пинском районе открыли новую молочно-товарную ферму-1

Она появилась в хозяйстве «Ставокское». Прежде чем приступить к строительству, изучили опыт других молочно-товарных ферм региона и позаимствовали лучшее.

В день здесь получают 30 тонн продукта. В Пинском районе открыли новую молочно-товарную ферму-3

Хозяйский подход помог существенно сэкономить. Ферма стала домом для 720 буренок. В день здесь получают 30 тонн молока. Весь продукт класса «экстра». Чтобы обеспечить бесперебойную работу, в хозяйстве дополнительно создали 12 рабочих мест.

В день здесь получают 30 тонн продукта. В Пинском районе открыли новую молочно-товарную ферму-5

Александр Новик, директор сельхозпредприятия «Ставокское»:
Мы выбрали с каждой фермы, взяли что-то по чуть-чуть, что более технологично, более удобно и для персонала, и для содержания животных. Сегодня у нас производство молока по хозяйству на 20 % выше, чем в 2020 году. Если ферма заработает в полном объеме, мы планируем продавать до 35 тонн молока в день.

В день здесь получают 30 тонн продукта. В Пинском районе открыли новую молочно-товарную ферму-7

За последние пять лет Брестская область показала самый высокий темп роста производства молока – объемы увеличились почти на четверть.

В день здесь получают 30 тонн продукта. В Пинском районе открыли новую молочно-товарную ферму-9

Из 194 хозяйств региона 109 имеют удой более 6 килограммов на корову. В 2021 году в планах реконструировать и построить 25 новых молочно-товарных ферм.

В день здесь получают 30 тонн продукта. В Пинском районе открыли новую молочно-товарную ферму-11

Иван Крупко, министр сельского хозяйства и продовольствия Беларуси:
Один из вопросов – строительство и реконструкция ферм по новым технологиям, которые мы сегодня видели – открыли объект. Это новые условия по технологии, возможности использовать генетический потенциал животных на полную, чтобы получить уровень производства 7-8 и до 10 тысяч килограмм молока на корову. Такие комплексы дадут возможность иметь такие результаты.

Каждая область включила свои объекты. Программа агробизнеса на 2021-2025 годы утверждена правительством и одобрена Всебелорусским народным собранием.

Мы сегодня уже по первому кварталу имеем результаты. Молочная отрасль идет с ростом 102,4 %, а экспорт белорусских товаров увеличился за первый квартал на 5,3 % и составил 1,5 миллиарда долларов.

В день здесь получают 30 тонн продукта. В Пинском районе открыли новую молочно-товарную ферму-13

Сегодня белорусское продовольствие ждут в 116 странах.

В день здесь получают 30 тонн продукта. В Пинском районе открыли новую молочно-товарную ферму-15

За первый квартал экспорт в Китай увеличился больше чем в два раза, а доля поставок в Россию сократилась на 6 % за счет диверсификации рынков сбыта.

# Государственная политика в области сельского хозяйства # Иван Крупко

Другие новости рубрики

Все новости
Белорусы о трагедии в Казани: «Даже нет слов. Это очень тяжело»
13 мая 2021 06:43

Белорусы о трагедии в Казани: «Даже нет слов. Это очень тяжело»

«Заниматься наукой, когда ты это любишь – самое лучшее». Она стала кандидатом экономических наук в 38 лет, и вот что говорит о своей работе
12 мая 2021 19:50

«Заниматься наукой, когда ты это любишь – самое лучшее». Она стала кандидатом экономических наук в 38 лет, и вот что говорит о своей работе

На кону ещё три квартиры. Рассказываем, как парень выиграл жильё в Минске, пользуясь приложением «Оплати»
12 мая 2021 19:25

На кону ещё три квартиры. Рассказываем, как парень выиграл жильё в Минске, пользуясь приложением «Оплати»