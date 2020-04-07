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Водителей за неправильную парковку могут привлечь к восстановлению газонов и бордюров

07 апреля 2020 22:07
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Новости Беларуси. Теперь за неправильную парковку нарушителей могут привлечь к восстановлению газонов и бордюров, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Водителей за неправильную парковку могут привлечь к восстановлению газонов и бордюров-1

Такой эксперимент решили провести во Фрунзенском районе. Снимки нарушителей можно присылать в РУВД или Администрацию. Ими займутся правоохранители, а фото нарушений передадут сотрудникам ЖКХ. И если установят, что на месте парковки покрытие и бордюры были повреждены, озеленение уничтожено, владельца автомобиля привлекут к их восстановлению. Предложат либо исправить ситуацию самому, либо заплатить за проведенные работы.

Водителей за неправильную парковку могут привлечь к восстановлению газонов и бордюров-4

Водителей за неправильную парковку могут привлечь к восстановлению газонов и бордюров-6

# Автомобили # общество # Фотофакт

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