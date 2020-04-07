Водителей за неправильную парковку могут привлечь к восстановлению газонов и бордюров

Новости Беларуси. Теперь за неправильную парковку нарушителей могут привлечь к восстановлению газонов и бордюров, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Такой эксперимент решили провести во Фрунзенском районе. Снимки нарушителей можно присылать в РУВД или Администрацию. Ими займутся правоохранители, а фото нарушений передадут сотрудникам ЖКХ. И если установят, что на месте парковки покрытие и бордюры были повреждены, озеленение уничтожено, владельца автомобиля привлекут к их восстановлению. Предложат либо исправить ситуацию самому, либо заплатить за проведенные работы.