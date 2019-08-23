Посмотрите, как солнечные лучи озарили икону в храме: уникальное фото показали прихожане

Новости Беларуси. Фото иконы, озаренной светом, в адрес телеканала СТВ прислали зрители, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Прихожане наблюдали это явление в праздник Преображения Господня в одном из московских храмов.

Икону с изображением библейского эпизода символично осветили солнечные лучи, заглянувшие через узкие витражные окна церкви. Исходя из писания следует, что на горе Фавор Иисус показал своим ученикам свою божественную сущность. Одежды его внезапно стали ослепительно белыми, и на апостолов во время молитвы сошло облако.

Озарение в светлый праздник многие расценили как знак, укрепляющий веру.