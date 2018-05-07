Во внутреннем дворике БГУ 7 мая пройдет праздник, посвященный Дню Победы

Новости Беларуси. Праздник, посвященный Дню Победы, пройдет сегодня в БГУ. Главной площадкой традиционно станет внутренний дворик университета, который оформят в стиле военных лет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Праздник, посвященный Дню Победы, пройдет сегодня в БГУ. Главной площадкой традиционно станет внутренний дворик университета, который оформят в стиле военных лет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Атмосферу воссоздадут с помощью брезентовых палаток, а также мотоцикла МТ и боевой машины пехоты. В исполнении студентов вуза прозвучат шлягеры военных лет. Импровизированной сценой станет кузов легендарной «полуторки», с которой более 70 лет назад выступали артисты передвижных театров и концертных бригад. Главными гостями праздника, конечно, станут ветераны Великой Отечественной войны.
Добавим, что в первые дни войны почти полтысячи студентов и преподавателей БГУ добровольцами ушли на фронт. Многие из тех, кто не успел эвакуироваться, стали подпольщиками или вступили в ряды партизанского движения.