Во внутреннем дворике БГУ 7 мая пройдет праздник, посвященный Дню Победы

Новости Беларуси. Праздник, посвященный Дню Победы, пройдет сегодня в БГУ. Главной площадкой традиционно станет внутренний дворик университета, который оформят в стиле военных лет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Атмосферу воссоздадут с помощью брезентовых палаток, а также мотоцикла МТ и боевой машины пехоты. В исполнении студентов вуза прозвучат шлягеры военных лет. Импровизированной сценой станет кузов легендарной «полуторки», с которой более 70 лет назад выступали артисты передвижных театров и концертных бригад. Главными гостями праздника, конечно, станут ветераны Великой Отечественной войны.