Во славу Родине! Минские старшеклассники несут вахту возле Вечного огня на площади Победы

Отточенным мемориальным шагом, со строгостью на лице и волнением на лице ребята сменяют друг друга на почётной Вахте Поста №1. Они готовились несколько месяцев к тому, что бы достойно отдать почесть солдатам Великой Отечественной войны.

Ольга Шалькина, мама учащегося ГУО «Гимназия №50» г.Минска:

У нас на войне воевал его прапрадед. Он прошёл две войны, получил ранения и имеет награды. Прадед и прабабушка, которая воевала в тылу и даже имеет награду.

Татьяна Кезина, мама учащегося ГУО «Гимназия №50» г.Минска:

Дети действительно восприняли это с большой долей ответственности. Это действительно священное место, это действительно память погибших наших прадедов.

Родные пришли их поддержать и гордиться ими. Ведь только 25 лучших учеников были отобраны для почётной миссии. Отличники в учёбе, дисциплинированные, ответственные, выносливые и даже подходящие по росту.

Олег Свидинский, учитель истории и допризывной подготовки ГУО «Гимназия №50» г.Минска:

Подготовка включает в себя не только теорию, тот же мемориальный шаг, когда ребята заступают на Вахту и сами несут эту вахту, это, конечно, очень тяжело и физически, и морально. Не каждый это может выдержать. Так что здесь – самые достойные!

Элеонора Китунович, директор ГУО «Гимназия №50» г.Минска:

В 2007 году наш мемориальный отряд был награждён почётной грамотой как лучший мемориальный отряд города по итогам 2007 года, что говорит о соревновании между школами. Я пришла на них посмотреть, за них поболеть, и, конечно, гордиться.

В зависимости от погоды дети несут вахту около 15 минут в течении 2-3 часов. Здесь нет места усталости и жалобам. Ведь это всего лишь малая часть того, что мы можем сделать во имя Победы.

Сергей Быков, начальник штаба Поста №1 г.Минска:

На посту у Вечного огня часовому запрещено: разговаривать (кроме отдельных случаев), смеяться, улыбаться, отвлекаться, принимать и передавать какие-то предметы от посетителей на Площади победы. Они стоят по краям красного гранита, в центре которого горит Вечный огонь. Они его символически охраняют.

Никаких поблажек и льгот за несение службы старшеклассники не получают. Их приводит сюда искреннее желание и понимание священного долга.

Полина Новикова, учащаяся ГУО «Гимназия №50» г.Минска:

Это очень важно для меня, потому что у меня в семье очень было очень много военных. И сейчас тоже есть. Практически все мужчины из моей семьи участвовали в каких-то сражениях, войнах.

Захар Кореневский, учащийся ГУО «Гимназия №50» г.Минска:

Я не думал, что будет так сложно готовиться. Когда я пришёл сюда, – здесь очень строгая дисциплина, почти как в армии.

Анастасия Михалкина, учащаяся ГУО «Гимназия №50» г.Минска:

Для меня тематика патриотизма всегда казалась близкой. Как только сказали, что есть такая возможность, я сразу спросила у родителей и когда они дали согласие, я пришла сюда, поскольку мне это было очень интересно и я чувствовала, что меня тянет к этому.

Виктор Шалькин, учащийся ГУО «Гимназия №50» г.Минска:

Мои предки участвовали в войне, служили в армии, и для меня очень важно отдать им честь.

Хотя слова тут лишние. Ребята молча благодарят павших и только после в книге отзывов пишут о том, что за такой короткий промежуток времени стали мудрее и старше.

От потомков благодарных дар примите —

Пост номер один у Вечного огня!

Голуби, взмывайте над столицей,

Детство, жизнь и мир храня.