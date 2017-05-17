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Отсрочку от армии в Беларуси дадут поступающим в магистратуру и интернам

17 мая 2017 06:08
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Новости Беларуси. Отсрочку от армии в Беларуси планируется предоставлять поступающим в магистратуру и интернам. Соответствующий законопроект в ближайшее время рассмотрят в Палате представителей.

Ранее тем, кто переходит на вторую ступень высшего образования, подобные привилегии предусмотрены не были. Новации в законодательстве позволят исключить перерывы в подготовке специалистов. А вот сокращать срок службы в армии до года не планируется. Об этом сообщили в Министерстве обороны Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# общество # Армия Беларуси

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