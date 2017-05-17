Прямой эфир

Как голубика, клюква и брусника помогают восстановить торфяники?

17 мая 2017 06:07
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Белорусские ученые разработали уникальную технологию восстановления торфяников с помощью ягодных культур. Сегодня в стране около 300 тысяч гектаров земель, нарушенных в процессе добычи торфа. Их плодородие крайне низкое, поэтому выращивание сельхозкультур здесь практически невозможно.

Сотрудники Центрально ботанического сада предлагают неожиданное решение проблемы. Восстановить почвы помогут клюква, голубика и брусника. Эти растения неприхотливы и помогут вернуть естественное состояние земель. Технологию уже взяли на вооружение несколько фермерских хозяйств и даже получили первый урожай ягод, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# общество # Сельское хозяйство

Другие новости рубрики

Все новости
Какая погода будет во второй половине мая в Беларуси?
17 мая 2017 06:04

Какая погода будет во второй половине мая в Беларуси?

Трехметровый гоголь на Парниковой: в Минске появилось новое граффити
16 мая 2017 20:56

Трехметровый гоголь на Парниковой: в Минске появилось новое граффити

Минские бани будут закрываться на ремонт по графику отключения горячей воды
16 мая 2017 20:55

Минские бани будут закрываться на ремонт по графику отключения горячей воды