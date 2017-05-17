Как голубика, клюква и брусника помогают восстановить торфяники?

Новости Беларуси. Белорусские ученые разработали уникальную технологию восстановления торфяников с помощью ягодных культур. Сегодня в стране около 300 тысяч гектаров земель, нарушенных в процессе добычи торфа. Их плодородие крайне низкое, поэтому выращивание сельхозкультур здесь практически невозможно.

Сотрудники Центрально ботанического сада предлагают неожиданное решение проблемы. Восстановить почвы помогут клюква, голубика и брусника. Эти растения неприхотливы и помогут вернуть естественное состояние земель. Технологию уже взяли на вооружение несколько фермерских хозяйств и даже получили первый урожай ягод, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.