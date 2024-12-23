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Собянин: за последние два года товарооборот Москвы и Беларуси вырос на 30 %

23 декабря 2024 13:34
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Беларусь и Москва планируют достичь товарооборота в 7 миллиардов долларов. Об этом глава государства заявил во время общения с мэром Москвы Сергеем Собяниным во Дворце Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Собянин: за последние два года товарооборот Москвы и Беларуси вырос на 30 %-2

Положительная динамика торгово-экономических отношений Беларуси и Москвы наблюдается по всем направлениям: от медицины до общественного транспорта.

Лукашенко – Собянину: Европа не может существовать без Беларуси и России. Подробности здесь.

Собянин: за последние два года товарооборот Москвы и Беларуси вырос на 30 %-4

Сергей Собянин, мэр Москвы:
Эта встреча даст хороший толчок отношений не только между Москвой и Минском, но и в целом между Москвой и Республикой Беларусь. Я считаю, что встреча была очень важная и плодотворная. Только за последние два года торговый оборот Москвы и Беларуси вырос почти на 30 %, поставка строительных материалов – почти на 60 %, туристический оборот вырос почти в половину. Так что можно только тоже пожелать, чтобы и дальше так же развивались наши отношения.

# Сергей Собянин # Беларусь-Россия # Союзное государство

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