«Политика – это самый кровавый бизнес». Если ли угроза для Беларуси в 2025 году?

Надежда Сасс, ведущая:

Видите ли вы определенную угрозу для Республики Беларусь в 2025 году?

Вадим Боровик, депутат Мингорсовета, политолог:

Я поддерживаю ваш посыл относительно роли Александра Лукашенко в том, что мы сохранили мир на нашей земле. Он действительно войдет в историю как Президент, оберегающий свою страну от беды и который сохранил мир на нашей земле. И дай бог у него это получится и на ближайшие десятилетия, годы.

Касательно ситуации. С одной стороны, мы сделали большой задел, чтобы поддержать социально-политическую стабильность в стране. То есть у нас хорошо работает экономика, мы не стоим на месте, мы работаем с нашими традиционными партнерами, союзниками: с Россией, Китаем, мы плотно работаем в странах дальней дуги, выстраиваем перспективы работы в любой точке мира, где с нами готовы работать. В сфере безопасности мы все-таки с нашим стратегическим союзником приняли соответствующие решения и по размещению тактического ядерного оружия, и по размещению на нашей территории после соответствующих испытаний, как обещал Владимир Владимирович Путин, новой системы «Орешник».

То есть мы многое сделали для того, чтобы обеспечить мир. Но я вам просто объясню, что происходит и почему нам важны качественные переговоры России и Трампа. С точки зрения стратегического планирования, дестабилизация ситуации в Беларуси военным путем выгодна Вашингтону и выгодна с точки зрения эскалации. Поэтому если Россия не пойдет на уступки, либо даже с целью усиления договорной позиции, они могут это сделать накануне, либо после неудачных переговоров.

Мы должны это понимать. Это очень жесткая игра. Политика – это самый кровавый бизнес. Это грубо говоря. Никого слеза ребенка в мире не волнует. Почему мы так переживаем? Почему мы вот постоянно выступаем за мир, за переговоры? Чем дольше длится конфликт в Украине, тем больше вероятность эскалации на нашу территорию.

Поэтому наша сегодня с вами задача не допустить, белорусы должны быть едины, единство общества, полное содействие спецслужбам, силовому блоку. Что-то увидели, где-то кто-то вам что-то сказал, лучше перестрахуйтесь, проинформируйте соответствующие структуры.

Работать должна экономика. Выборы мы должны так провести. Сегодня выбрали – праздник у народа, завтра все пошли на работу. Никакой в последующем политической слабины. Потому что воспользуются любой социально-политической нестабильностью в стране. Очень ответственный период. Наверное, один из самых ответственных периодов в истории белорусского государственности.

Потому что у нас на границе война и на пороге война. И это мы должны понимать. Это не шутки. У нас Комитет госбезопасности, чтобы вы понимали, и другие наши службы разведки дозировано дают информацию населению, именно в той части, которую нужно знать для того, чтобы правильно себя вести. А мы обладаем достаточной информацией, чтобы делать соответствующие выводы.

Но в преддверии Нового года паниковать не надо. В целом ситуация на контроле у Первого. Ситуация на контроле у нашего силового блока, военных и спецслужб. И в целом есть все предпосылки, чтобы мы достойно прошли этот период, мирно и продолжили развитие. Просто мы должны думать своей головой и вести себя очень разумно.