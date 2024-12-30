На сайте ЦИК запустят сервис по поиску участков для голосования

Для проведения выборов по всей стране будут работать более 5,3 тысяч участков для голосования. Больше всего в Минской и Гомельской областях. Найти свой – поможет специальный сервис, он будет запущен на сайте ЦИК. В полном составе сформированы и участковые избирательные комиссии. Кроме основного дня голосования – который назначен на 26 января, пять дней предусмотрено на проведение досрочного. Это довольно распространенная форма в мире, ее используют для максимального комфорта граждан. Кампания по выборам Президента входит в самый активный период – уже с 1 января начнется агитация. Она продлится до 25 января. За организацией и проведением выборов будут следить многочисленные национальные и международные наблюдатели. К своей работе уже приступила миссия экспертов от СНГ.