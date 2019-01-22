«Во главе угла всегда стоят национальные интересы». 100 лет отмечает белорусская дипломатическая служба

Новости Беларуси. Столетний юбилей отмечает белорусская дипломатическая служба, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 22 января в историческом музее состоялось открытие выставки и гашение марки в честь этой знаковой даты.

На встречу приглашены бывшие министры иностранных дел, главы дипмиссий и представительств международных организаций в Беларуси. За годы независимости наша страна добилась заметных успехов на международной арене, стала участником новых интеграционных проектов, расширила круг зарубежных партнеров и союзников, открыла, освоила и закрепила за собой новые рынки. Министерство иностранных дел было и остается на «передовой» борьбы за реальную независимость и повышение роли Беларуси в мире.

Вот он тот самый артикул в газете «Звезда», который 22 января, правда, 100 лет назад оповестил общественность о создании главного внешнеполитического ведомства, теперь уже нашей суверенной Беларуси.

Рядом с ним уникальные фотокарточки: вот глава МИД БССР Киселев на конференции в Сан-Франциско, где не без нашего участия рождается Организация Объединенных Наций. Среди экспонатов и личные вещи тех, на кого нынешние дипломаты равняются.

Петр Кравченко, министр иностранных дел Беларуси (1990 — 1994 гг.):

Это форма Чрезвычайного и Полномочного Посла СССР. Я имею такой мундир. Слава богу, решением Президента дипломатическая форма появится и у белорусских послов.

Петр Кравченко возглавлял внешнеполитическое ведомство, в тот самый переломный момент истории, когда БССР канула в Лету, а молодая страна только начинала делать первые самостоятельные шаги на мировой арене Но уже тогда в ней был виден потенциал мировой переговорной площадки, который спустя годы в полной мере нашел воплощение во встрече лидеров «Нормандской четверки».

Петр Кравченко:

Еще 23 года назад в Стокгольме я выступил с инициативой проведения международной конференции по Нагорному Карабаху в Минске. Тогда государства Европы объединились в специальную группу ОБСЕ, включая Беларусь, под названием «Минская группа ОБСЕ по Нагорному Карабаху». Это название навечно вошло в историю международной дипломатии.

Первые президентские выборы, важнейший референдум, формирование того самого дальнейшего вектора развития и голоса молодой Беларуси, способного звучать достойно на мировой арене. В этот период МИД возглавлял Владимир Сенько. Он и сегодня держит руку на пульсе политической жизни страны.

Владимир Сенько, министр иностранных дел Беларуси (1994-1997 гг.):

Беларусь стала донором независимости не только в регионе, но и в целом на общеевропейском континенте. Задача дипломатической службы состоит в создании благоприятных условий для внутриполитического и экономического развития своей страны. Я с полным соучастием души и сердца желаю этого нашей дипломатии.

Когда-то в штате дипломатической службы нашей страны едва ли насчитывалось 30 сотрудников. Сегодня их сотни по всему миру, в посольствах и консульствах, они ежедневно создают репутацию нашей Беларуси. И так уже ровно сто лет. С сегодняшнего дня эта новость, отраженная в почтовой марке, облетит более 190 государств на почтовых конвертах и поселится в коллекциях филателистов.

Владимир Макей – нынешний министр иностранных дел, конечно, шутит. Но действительно на плечах белорусских дипломатов, особенно за рубежом, ответственность не только за политические, но и экономические успехи страны. И такая, без ложной скромности, успешная школа, белорусской дипломатии формировалась десятилетиями, но основа – неизменная.

Владимир Макей, министр иностранных дел Беларуси:

Дипломат, выполняя стратегические установки руководства своего государства, должен уметь принимать адекватные решения в той или иной ситуации. А ситуации бывают разные: иногда нужно быть жестким до предела, а иногда нужно проявить готовность найти какие-то компромиссные решения или проявить готовность к уступкам даже. Все зависит от ситуации. Но во главе угла всегда стоят национальные интересы своей страны.