«Во главе угла всегда стоят национальные интересы». 100 лет отмечает белорусская дипломатическая служба

Новости Беларуси. Столетний юбилей отмечает белорусская дипломатическая служба, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 22 января в историческом музее состоялось открытие выставки и гашение марки в честь этой знаковой даты.
Новости Беларуси. Столетний юбилей отмечает белорусская дипломатическая служба, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 22 января в историческом музее состоялось открытие выставки и гашение марки в честь этой знаковой даты.
На встречу приглашены бывшие министры иностранных дел, главы дипмиссий и представительств международных организаций в Беларуси. За годы независимости наша страна добилась заметных успехов на международной арене, стала участником новых интеграционных проектов, расширила круг зарубежных партнеров и союзников, открыла, освоила и закрепила за собой новые рынки. Министерство иностранных дел было и остается на «передовой» борьбы за реальную независимость и повышение роли Беларуси в мире.
Вот он тот самый артикул в газете «Звезда», который 22 января, правда, 100 лет назад оповестил общественность о создании главного внешнеполитического ведомства, теперь уже нашей суверенной Беларуси.
Рядом с ним уникальные фотокарточки: вот глава МИД БССР Киселев на конференции в Сан-Франциско, где не без нашего участия рождается Организация Объединенных Наций. Среди экспонатов и личные вещи тех, на кого нынешние дипломаты равняются.
Петр Кравченко, министр иностранных дел Беларуси (1990 — 1994 гг.):
Это форма Чрезвычайного и Полномочного Посла СССР. Я имею такой мундир. Слава богу, решением Президента дипломатическая форма появится и у белорусских послов.
Петр Кравченко возглавлял внешнеполитическое ведомство, в тот самый переломный момент истории, когда БССР канула в Лету, а молодая страна только начинала делать первые самостоятельные шаги на мировой арене Но уже тогда в ней был виден потенциал мировой переговорной площадки, который спустя годы в полной мере нашел воплощение во встрече лидеров «Нормандской четверки».
Петр Кравченко:
Еще 23 года назад в Стокгольме я выступил с инициативой проведения международной конференции по Нагорному Карабаху в Минске. Тогда государства Европы объединились в специальную группу ОБСЕ, включая Беларусь, под названием «Минская группа ОБСЕ по Нагорному Карабаху». Это название навечно вошло в историю международной дипломатии.
Первые президентские выборы, важнейший референдум, формирование того самого дальнейшего вектора развития и голоса молодой Беларуси, способного звучать достойно на мировой арене. В этот период МИД возглавлял Владимир Сенько. Он и сегодня держит руку на пульсе политической жизни страны.
Владимир Сенько, министр иностранных дел Беларуси (1994-1997 гг.):
Беларусь стала донором независимости не только в регионе, но и в целом на общеевропейском континенте. Задача дипломатической службы состоит в создании благоприятных условий для внутриполитического и экономического развития своей страны. Я с полным соучастием души и сердца желаю этого нашей дипломатии.
Когда-то в штате дипломатической службы нашей страны едва ли насчитывалось 30 сотрудников. Сегодня их сотни по всему миру, в посольствах и консульствах, они ежедневно создают репутацию нашей Беларуси. И так уже ровно сто лет. С сегодняшнего дня эта новость, отраженная в почтовой марке, облетит более 190 государств на почтовых конвертах и поселится в коллекциях филателистов.
Владимир Макей – нынешний министр иностранных дел, конечно, шутит. Но действительно на плечах белорусских дипломатов, особенно за рубежом, ответственность не только за политические, но и экономические успехи страны. И такая, без ложной скромности, успешная школа, белорусской дипломатии формировалась десятилетиями, но основа – неизменная.
Владимир Макей, министр иностранных дел Беларуси:
Дипломат, выполняя стратегические установки руководства своего государства, должен уметь принимать адекватные решения в той или иной ситуации. А ситуации бывают разные: иногда нужно быть жестким до предела, а иногда нужно проявить готовность найти какие-то компромиссные решения или проявить готовность к уступкам даже. Все зависит от ситуации. Но во главе угла всегда стоят национальные интересы своей страны.
Сегодня столетний юбилей белорусской дипломатической службы пришли отпраздновать десятки послов иностранных государств, друзей нашего МИДа, а значит, целой страны. Нас признают, к нашему мнению прислушиваются в разных уголках земного шара, а сами мы умеем дружить, дипломатично и четко отстаивать интересы нашей суверенной Беларуси – вот и главное достижение за вековую историю.