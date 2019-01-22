Инспектор по Гомельской области Юрий Шулейко провёл приём граждан в Жлобине: какие вопросы волнуют людей

Новости Беларуси. Жителям деревни Мормаль нужен полустанок ближе к дому, а в Малевичах на полках местного магазина шаром покати. Проблемы жителей Жлобинского района 22 января выслушал помощник Президента – инспектор по Гомельской области Юрий Шулейко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На личный прием записались 10 человек, еще почти столько же вопросов озвучено по телефону. Нужно ли газифицировать новые микрорайоны индивидуальной застройки? И рационально ли выделять средства на газовые трубы, когда в стране становится дешевле отапливать частный дом электричеством?

Целый комплекс вопросов задал один из жителей Жлобина – Дмитрий Коваленко. Мужчина строит дом в одном из микрорайонов города. Участок получен в 2013 году. Однако до этого времени остается открытым вопрос проведения некоторых коммуникаций и обустройства дорог.