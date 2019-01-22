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Погода на 23 января. Днём ожидается от 6 до 9 градусов мороза

22 января 2019 15:03
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Новости Беларуси. По данным Белгидромета в среду, 23 января, на всей территории республики будет облачно с прояснениями, местами возможен небольшой снег, на отдельных участках дорог сохранится гололедица.  

Температура воздуха днем составит от 6 до 9 градусов мороза.  

В городах Минской области будет облачно с прояснениями, без существенных осадков, в Марьиной Горке и Несвиже возможен небольшой снег. Температура воздуха днем составит около минус 8 градусов.  

В Минске в ближайшие три дня будет облачная с прояснениями погода, без существенных осадков, на отдельных участках дорог гололедица. Температура воздуха днем от 7 до 11 градусов мороза.  

# Погода в Беларуси # общество

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