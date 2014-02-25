Во Дворце спорта в Минске прошли учения МЧС: более десятка единиц техники и сотни спасателей

Новости Беларуси. Дворец спорта в огне, спасатели эвакуируют людей. Это не сводка МЧС, а учения пожарных. Более десятка единиц техники и сотни спасателей окружили спортивное сооружение на проспекте Победителей.

По легенде, в зрительном зале случилось возгорание с задымлением. Огонь перекинулся на крышу. Быстро прибыли первые расчеты МЧС. Четко сработал и персонал Дворца спорта, который оперативно организовал эвакуацию людей.

Такие учения помогают спасателям быть в боевой форме, а администрации отрабатывать действия на случай ЧП, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Виталий Дембовский, помощник начальника Минского городского управления МЧС:

Мы постоянно проводим такого роды тренировки. И основной категорией объектов, представляющей для нас особую сложность, являются, конечно же, объекты с массовым пребыванием людей. И помимо того, что мы отрабатываем действия наших подразделений по тушению пожара и спасению людей, основной задачей все-таки является проверка действий администраций таких объектов, именно их готовность к эвакуации персонала и посетителей в случае возникновения чрезвычайной ситуации.