Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил олимпийскую национальную сборную с великолепным выступлением в Сочи

Новости Беларуси. С великолепным выступлением национальной сборной на XXII зимних Олимпийских играх в Сочи Александра Лукашенко и весь белорусский народ поздравил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Кирилл, Патриарх Московский и всея Руси:

Белорусские спортсмены достойно отстаивали честь своего государства, заняв высокое место в общем командном зачете. Настоящий пример огромной силы духа, мужества и стойкости показала биатлонистка Дарья Домрачева, которая завоевала три золотые медали и стала первой в мире трехкратной олимпийской чемпионкой, одержавшей все победы в личных гонках.

Патриарх Кирилл передал искренние поздравления Дарье Домрачевой, членам Национального олимпийского комитета Беларуси, а также всем олимпийцам, которые сохраняют и успешно развивают лучшие спортивные традиции страны.