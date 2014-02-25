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Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил олимпийскую национальную сборную с великолепным выступлением в Сочи

25 февраля 2014 13:57
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Новости Беларуси. С великолепным выступлением национальной сборной на XXII зимних Олимпийских играх в Сочи Александра Лукашенко и весь белорусский народ поздравил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Кирилл, Патриарх Московский и всея Руси:
Белорусские спортсмены достойно отстаивали честь своего государства, заняв высокое место в общем командном зачете. Настоящий пример огромной силы духа, мужества и стойкости показала биатлонистка Дарья Домрачева, которая завоевала три золотые медали и стала первой в мире трехкратной олимпийской чемпионкой, одержавшей все победы в личных гонках.

Патриарх Кирилл передал искренние поздравления Дарье Домрачевой, членам Национального олимпийского комитета Беларуси, а также всем олимпийцам, которые сохраняют и успешно развивают лучшие спортивные традиции страны.

# общество # Религия # Зимняя Олимпиада

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