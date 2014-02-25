Ученица Клецкой школы с помощью лампочек получила удобрения для растений и сельхозкультур

Новости Беларуси. Проект ученицы Клецкой школы Александры Пилат попал в топ-10 лучших работ финала республиканского конкурса « 100 идей для Беларуси». Она представила свою разработку в Национальной академии наук. Кстати, свои новаторские разработки в 2014 году представили 6 тысяч участников.

В течение года школьница вместе с учительницей проводила исследования и испытания обычных электрических лампочек. В результате синтеза химических элементов Александра получила удобрение, которое можно использовать для подкормки домашних растений и сельскохозяйственных культур.

Инновационная работа в ближайшее время будет представлена ​​на республиканской научно-исследовательской конференции, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Майя Сельванович, учитель ГУО «Клецкая средняя школа № 1»:

Нам говорили, что электрические лампочки скоро не будут выпускать, они не нужны будут. Но мы подумали и решили: все равно к этому моменту, когда все откажутся от электрических лампочек, они же будут определенным количество произведены, так что мы их можем все переработать в молибденово-азотное удобрение.

Александра Пилат, ученица ГУО «Клецкая средняя школа № 1»:

Наше удобрение, что мы получили, использовали на школьных растениях. Результат нас порадовал, потому что растения начали лучше расти.

В планах у нас сделать абразивный куб тоже из вольфрамовой нити, добавлять чернозем, расплавлять на тканевой поверхности и получать абразивный материал.