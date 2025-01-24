Во Дворце Республики открылся Информационный центр ЦИК Беларуси

В Минске начал работу Информационный центр Центральной избирательной комиссии. Пресс-конференции, брифинги руководства ЦИК и миссий международных наблюдателей – все это на протяжении четырех предстоящих дней. Для работы в Инфоцентре аккредитованы представители более 800 медиа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Здесь в режиме нон-стоп предстоит работать журналистам, национальным и международным наблюдателям, экспертам-политологам. Кипеть работа будет сразу на нескольких площадках. Самые оперативные новости о ходе голосования журналисты будут получать из малого зала Дворца Республики.

Марат Марков, министр информации Беларуси:

Прекрасная европейская страна. И давайте прямо говорить, по качеству жизни на сегодняшний день Беларусь очевидно принадлежит к лучшим странам мира. Этого не надо бояться говорить, и никогда не надо посыпать голову пеплом.

И очень важно – мы проводим выборы для себя, для своего народа. Это как определяющая линия, Президент об этом четко сказал. И нам нужно понимать, что вот эту линию мы должны выдерживать и больше не стесняться.