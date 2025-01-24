Что нужно знать о заболевании щитовидки тиреоидите? Эндокринолог рассказала самое важное

Тиреоидит – состояние щитовидной железы, которое может привести к серьезным проблемам со здоровьем, таким как гипертиреоз или гипотиреоз. Тиреоидит обычно происходит, когда иммунная система начинает атаковать щитовидную железу, нанося ей ущерб и вызывая воспаление. Это может быть вызвано нарушением иммунной системы, обмена веществ или инфекцией. Еще одним из возможных факторов развития тиреоидита может стать наследственная предрасположенность.

Елена Подомацкая, врач-эндокринолог медицинского центра «Нордин»:

Тиреоидиты – это группа заболеваний щитовидной железы, различных по причинам развития, механизмам развития. Но основным компонентом является наличие воспаления в тканях щитовидной железы. Причин, которые способствуют развитию воспаления щитовидной железы, очень много. Это любые вирусы – и грипп, и парагрипп, и аденовирусы, даже корь и краснуха у лиц различных возрастов. Также причиной может быть лечение нарушения сердечного ритма. То есть лекарственное средство, способствующее развитию тиреоидита.

Некоторые пациенты не испытывают никаких симптомов, в то время как у других проявления заболевания могут быть довольно серьезными. Симптомы тиреоидита могут включать усталость, слабость, повышенную чувствительность к холоду или жару, изменения веса, а также проблемы с памятью и концентрацией и даже депрессию. Елена Подомацкая:

Железа может быть значительно увеличенной в размере – в несколько раз. А потом она постепенно атрофируется, уменьшается. И человек чувствует постоянное першение в горле, ему все время хочется покашлять. Чувствует дискомфорт, давление в области шеи, потому что еще может быть увеличен перешеек щитовидной железы. Если он в норме 2-3 миллиметра, то при данном резком увеличении щитовидной железы он может быть и 8, и 10, и 14 миллиметров. Это, конечно, создает дискомфорт при глотании.

Важное значение при тиреоидите играет диета. Пациентам рекомендуется исключить из рациона продукты, способствующие раздражению щитовидной железы, такие как кофе, чай, жареные, жирные и острые блюда. Полезно употреблять продукты, содержащие йод, а также витамины и минералы, способствующие улучшению функций щитовидной железы. Елена Подомацкая:

Основной метод диагностики – это прийти на прием к врачу-эндокринологу, который правильно, грамотно проведет осмотр пациента, назначит обследование. Обязательным методом диагностики является пальпация щитовидной железы на приеме, назначение ультразвукового исследования щитовидной железы и гормонов щитовидной железы, основных, показательных, которые имеют клинико-диагностическое значение.