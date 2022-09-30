Во Дворце Республики наградили лучших учителей Минска

Новости Беларуси. С цветами и благодарностью. Во Дворце Республики поздравили педагогов с их профессиональным праздником, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В зале собралось руководство города, представители Министерства образования, депутаты и учителя. В праздничной атмосфере 20 лучшим педагогам столицы вручили благодарности и почетные грамоты от Мингорисполкома, Минского городского Совета депутатов и профсоюзов. А также наградили нагрудными знаками «Отличник образования».

Я не жалею о своем выборе, я буду дальше развиваться и становиться хорошим учителем.

Мария Ковалевская, директор гимназии № 43: Наше учреждение образования, гимназия № 43 города Минска, работает уже 13-й год. Мы самая молодая гимназия в Минске. И основное направление нашей работы – это гражданское патриотическое воспитание наших учащихся.

Александр Кадлубай, заместитель министра образования Беларуси: Министерство образования по поручению Президента Республики Беларусь, педагогических советов, по поручению правительства реализует комплекс мероприятий по повышению престижа педагогической профессии. Это и льготная траектория, и целый калейдоскоп профориентационных мероприятий на педагогическую профессию, и согласно графику повышение уровня заработной платы.

Владимир Кухарев, председатель Мингорисполкома:

Хотелось бы сказать слова благодарности всем педагогам за ту колоссальную работу, которую они проводят: и учебную, и воспитательную, и большую общественную нагрузку несут. Конечно же, им всем огромное спасибо и всех с праздником!

В столичной системе образования насчитывается около 13 тысяч учителей. 2 октября они отметят свой профессиональный праздник.