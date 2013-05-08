Во Дворце Республики начали празднование Дня Победы: там проходит торжественное собрание и праздничный концерт

Новости Беларуси. 8 мая в Беларуси начались торжества по случаю Дня Победы. В Беларуси чествуют ветеранов Великой Отечественной. И в эти минуты в Минске на главной концертной площадке для них - главных героев праздника — проходит торжественное собрание и праздничный концерт.

Песни военных лет, цветы, подарки. Почти три тысячи гостей собрались сегодня во Дворце Республики. Традиционно в канун Дня Победы здесь прошли торжественное собрание и концерт. Конечно, главные герои праздника — ветераны.

Они, несмотря на почтенный возраст, приехали из разных уголков Беларуси, чтобы увидеть своих фронтовых друзей. Их военная биография — на потёртых от времени кителях. Здесь и вправду вся история Великой Отечественной. Пограничники, артиллеристы, летчики — они только по военным документам бывшие. Во всем остальном — такие же, как и тогда, в 1945.

Ольга Легчилова, ветеран Великой Отечественной войны:

День Победы всегда с удовольствием встречаем своей семьей, с друзьями. Это, понимаете, окрыляет на целый год.

Владимир Воробьев, ветеран Великой Отечественной войны:

Мне сейчас уже 88, а я еще о-го-го! Еще и хожу, еще и на праздник пришел, чтобы пообщаться с друзьями. Очень много встретил своих знакомых.

В зале же Дворца Республики звучали слова благодарности. Всех присутствующих с праздником поздравил министр обороны Юрий Жадобин, подчеркнув, что Беларусь - мирное государство, которое чтит историю.

Юрий Жадобин, министр обороны Республики Беларусь:

Память о Победе, о войне сегодня остается той силой, которая объединяет всех людей в доброй воле, остается тем камнем, который способен устоять в буре разрушений нового тысячелетия. Отношение к Великой Отечественной войне как к священной войне с фашизмом является показателем нравственности, совести и чести.

Песни, лирические стихи, танцы и хроника военных лет перенесли зрителей в сороковые. Приятно было видеть, что каждый ветеран здесь находился в центре внимания. Поздравить героев праздника во Дворец Республики приехали также известные политики, экономисты, люди творческие. В зале было много молодежи.

А завтра отсюда от Дворца Республики стартует торжественное шествие ко Дню Победы. Этот праздник в Беларуси был, есть и будет - один из главных. Уже выросли три поколения белорусов, которые благодаря подвигу своих предков не знают страшного слова война, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В канун годовщины Победы Президент Беларуси направил поздравительные послания Президентам стран СНГ и Грузии, а также видным государственным деятелям и руководителям интеграционных объединений. В частности, в поздравительном послании Президенту России Владимиру Путину Александр Лукашенко отметил:

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Убежден, что братская дружба наших народов, прошедшая через тяжелейшие испытания Великой Отечественной войны, будет и впредь способствовать поступательному и всестороннему развитию белорусско-российских отношений союзничества и стратегического партнерства.