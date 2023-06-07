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Во Дворце Независимости прошла экскурсия для молодёжи из Могилёва и Малоритского района

07 июня 2023 13:59
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Новости Беларуси. Экскурсия для молодежного актива. Во Дворец Независимости 7 июня пригласили около 50 юношей и девушек из Могилева и Малоритского района, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Во Дворце Независимости прошла экскурсия для молодёжи из Могилёва и Малоритского района-1

Они осмотрели интерьеры и залы, где проходят исторически значимые встречи. Для ребят это стало своего рода приобщением к большой политике и возможностью проникнуться ее атмосферой. В Минск приехали мотивированные, образованные и активные молодые люди, которые уважают историю, культуру и традиции.

Во Дворце Независимости прошла экскурсия для молодёжи из Могилёва и Малоритского района-4

Яна Рыбкова, член Молодежного парламента при Могилевском городском Совете депутатов:
Во Дворце Независимости я первый раз, я очень рада, что мне посчастливилось посетить данное место. Я считаю, что это является неотъемлемой частью в гражданско-патриотическом воспитании молодежи. И хочу поблагодарить за то, что предоставили нам такую возможность.

Во Дворце Независимости прошла экскурсия для молодёжи из Могилёва и Малоритского района-7

Павел Юркевич, член Молодежного совета при председателе Могилевского городского исполнительного комитета:
Мы можем наблюдать кучу разного нового, все то, что мы не видели раньше. Во-первых, мы здесь ради знаний, ведь человек каждый раз познает что-нибудь новенькое. И вот, сейчас благодарен тому, что мы смогли посетить такое место.

Во Дворце Независимости прошла экскурсия для молодёжи из Могилёва и Малоритского района-10

Ознакомительные экскурсии во Дворце Независимости стали уже традиционными. Но попасть в политическое закулисье может не каждый.

# Государственная социальная политика # общество # Павел Юркевич # Фотофакт

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