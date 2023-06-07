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Вольфович: нужно начать работу по разработке нового плана направлений российско-белорусского сотрудничества

07 июня 2023 13:49
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Новости Беларуси. Развязанная против Союзного государства гибридная война и ответные меры на вызовы и угрозы. В Минске 7 июня обсуждали эти направления на встрече госсекретари Советов безопасности Беларуси и России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Вольфович: нужно начать работу по разработке нового плана направлений российско-белорусского сотрудничества-1

Принято решение о разработке плана реализации основных направлений сотрудничества в области обеспечения международной информационной безопасности на ближайшие три года. Также определены перспективные направления военно-технического взаимодействия, необходимые для обеспечения национальной безопасности.

Вольфович: нужно начать работу по разработке нового плана направлений российско-белорусского сотрудничества-4

Александр Вольфович, государственный секретарь Совета безопасности Беларуси:
План основных направлений информационной безопасности, рассчитанный на период 2019-2020 годы и продленный до 2022 года, реализовал свои все направления. И принято решение действительно, что нужно сегодня начать работу по разработке нового плана основных направлений российско-белорусского сотрудничества в сфере обеспечения международной информационной безопасности. Сегодняшняя работа послужит дальнейшим шагом в укреплении стратегического партнерства и развития наших межинтеграционных связей, что будет способствовать защите от вызовов и угроз, которые сегодня действительно вызывают опасность, прежде всего нашим народам. Это подтверждает сегодня практические шаги о том, что происходит сегодня в мире.

Вольфович: нужно начать работу по разработке нового плана направлений российско-белорусского сотрудничества-7

Также сегодня в Минске прошли ежегодные консультации аппаратов Советов безопасности двух стран. По результатам подписан протокол. Уже завтра, 8 июня, в белорусской столице состоится заседание Комитета секретарей Советов безопасности ОДКБ, на котором обсудят вызовы и угрозы в зоне ответственности Организации, а также меры по их нейтрализации.

# ОДКБ # общество # Александр Вольфович # Фотофакт

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