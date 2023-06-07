Вольфович: нужно начать работу по разработке нового плана направлений российско-белорусского сотрудничества

Новости Беларуси. Развязанная против Союзного государства гибридная война и ответные меры на вызовы и угрозы. В Минске 7 июня обсуждали эти направления на встрече госсекретари Советов безопасности Беларуси и России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Принято решение о разработке плана реализации основных направлений сотрудничества в области обеспечения международной информационной безопасности на ближайшие три года. Также определены перспективные направления военно-технического взаимодействия, необходимые для обеспечения национальной безопасности.

Александр Вольфович, государственный секретарь Совета безопасности Беларуси:

План основных направлений информационной безопасности, рассчитанный на период 2019-2020 годы и продленный до 2022 года, реализовал свои все направления. И принято решение действительно, что нужно сегодня начать работу по разработке нового плана основных направлений российско-белорусского сотрудничества в сфере обеспечения международной информационной безопасности. Сегодняшняя работа послужит дальнейшим шагом в укреплении стратегического партнерства и развития наших межинтеграционных связей, что будет способствовать защите от вызовов и угроз, которые сегодня действительно вызывают опасность, прежде всего нашим народам. Это подтверждает сегодня практические шаги о том, что происходит сегодня в мире.