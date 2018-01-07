Во Дворце Независимости организовали сказочное представление для детей-сирот, многодетных, приемных и опекунских семей

Новости Беларуси. На неделе сказочное представление для детей-сирот, многодетных, приемных и опекунских семей прошло во Дворце Независимости, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Отпраздновать Новый год в знаковом месте для Беларуси смогли малыши со всей республики. Атмосферу волшебства создавали известные артисты, циркачи и мастера прикладного творчества.