Прямой эфир

Во Дворце Независимости организовали сказочное представление для детей-сирот, многодетных, приемных и опекунских семей

07 января 2018 18:31
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. На неделе сказочное представление для детей-сирот, многодетных, приемных и опекунских семей прошло во Дворце Независимости, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Во Дворце Независимости организовали сказочное представление для детей-сирот, многодетных, приемных и опекунских семей-1

Отпраздновать Новый год в знаковом месте для Беларуси смогли малыши со всей республики. Атмосферу волшебства создавали известные артисты, циркачи и мастера прикладного творчества.

Во Дворце Независимости организовали сказочное представление для детей-сирот, многодетных, приемных и опекунских семей-3

В украшенном к Новому году Дворце гостей ждали встречи  с любимыми сказочными  персонажами, фотографии, сувениры на память. И, конечно же, новогодние подарки от имени Президента.

Во Дворце Независимости организовали сказочное представление для детей-сирот, многодетных, приемных и опекунских семей-5

Во Дворце Независимости организовали сказочное представление для детей-сирот, многодетных, приемных и опекунских семей-7

Во Дворце Независимости организовали сказочное представление для детей-сирот, многодетных, приемных и опекунских семей-9

Во Дворце Независимости организовали сказочное представление для детей-сирот, многодетных, приемных и опекунских семей-11

Во Дворце Независимости организовали сказочное представление для детей-сирот, многодетных, приемных и опекунских семей-13

# общество # Праздничные даты # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Александр Лукашенко вместе с православными Беларуси отмечает Рождество. Репортаж из Свято-Духового кафедрального собора
07 января 2018 17:10

Александр Лукашенко вместе с православными Беларуси отмечает Рождество. Репортаж из Свято-Духового кафедрального собора

Рассказали о том, что считают важным: в Свято-Елисаветинском монастыре Рождество проходит в молитвах
07 января 2018 16:47

Рассказали о том, что считают важным: в Свято-Елисаветинском монастыре Рождество проходит в молитвах

Экскурсии, гастротуры и медицинский туризм: как с пользой провести время в Гродно и Бресте после введения 10-дневного «безвиза»
07 января 2018 16:43

Экскурсии, гастротуры и медицинский туризм: как с пользой провести время в Гродно и Бресте после введения 10-дневного «безвиза»